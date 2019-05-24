（中央社記者石秀娟雅加達24日專電）印尼總統選舉落敗的候選人普拉伯沃今天晚間將向憲法法庭提出選舉無效之訴訟。他的副手桑迪阿加稍早指出，這是為回應人民的要求，因為他們對選舉不公感到失望與憂心。

印尼總統大選4月17日舉行，選舉委員會21日凌晨公布正式計票結果，總統佐科威（Joko Widodo）獲得約8503萬票，得票率55.41%，比普拉伯沃（PrabowoSubianto）6844萬票，得票率44.59%，高出10.82個百分點。

普拉伯沃多次表示因選舉舞弊不公，他拒絕承認計票結果，將循憲法與法律途徑捍衛權益。依印尼的相關規定，選舉無效之訴必須在今天午夜前提出。

桑迪阿加（Sandiaga Uno）稍早在記者會指出，「很難相信選舉是公正的，很多民眾向我們提出很多影響選舉公正的例子，都是他們親眼看到或者親身經歷的」。

雅加達時報（Jakarta Post）報導，憲法法庭發言人法賈爾（Fajar Laksono）說，選舉無效之訴提出後，憲法法庭將在6月14日召開預審，6月17日至21日間檢視訴訟人提出的證據，6月24日至27日審理，可能在28日作出裁定。

法賈爾指出，憲法法庭也會邀請選舉委員會及佐科威陣營出席，聽取他們的意見，再作出最終裁決。

選舉結果公布後，普拉伯沃的支持者接連兩晚發起抗議，製造暴力動亂，警方強力驅離。雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）指出，兩起事件共造成8死、737人受傷。

為尋求爭議的解決方式，佐科威也派副總統尤素夫．卡拉（Yusuf Kalla）拜訪普拉伯沃，兩人已於24日會面。

印尼時代報（Tempo）報導，佐科威競選總部副秘書長阿瑪德（Ahmad Rofiq）對普拉伯沃同意這場會面表示感謝，會面主要目的是為緩和過去這幾天的緊張情勢。

普拉伯沃已委由他的弟弟、也是印尼富商的哈希姆（Hashim Djojohadikusumo）所組成的律師團，於今晚10時前向憲法法庭提出選舉無效之訴訟。

在2014年的總統選舉中，落敗的普拉伯沃也提出選舉無效之訴訟，當時未被憲法法庭受理。（編輯：王永志）1080524