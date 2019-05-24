（中央社記者楊明珠富山縣24日專電）第12屆台日觀光高峰論壇今天在日本北陸的富山縣舉行，下午雙方簽署一項馬拉松活動合作協定，台北市士林區與富山縣射水市也草簽友好合作協定（備忘錄）。

台日觀光高峰論壇今天上午在富山縣縣治富山市一家大飯店召開，討論兩國觀光人口失衡的問題。大會最後發表「富山宣言」，內容包括雙方有共識要實現2020年兩國互訪800萬人次的目標，雙方將創造嶄新魅力，擴大吸引遊客到首都圈以外的城市，透過運動、文化、歷史等推動觀光交流，擴充年輕族群的雙向交流。

富山縣位於本州中部，北側是日本海，富山市約在東京西北方約400多公里。

下午，在交通部觀光局周永暉見證下，澎湖縣探索未來發展協會理事長張弘光與富山縣知事（縣長）、富山馬拉松執行委員會會長石井隆一簽署富山馬拉松與菊島澎湖跨海馬拉松友好合作協定。

今天傍晚，台北市士林區與富山縣射水市在富山縣高岡市一家大飯店舉行友好合作協定的草簽儀式。

射水市長夏野元志在簽署儀式上表示，射水市在推動國際交流上一直在思考要與海外城市締結友好協定，因為射水平原土地改良區與台北市七星農田水利會是姐妹會，以此結緣，促成士林區與射水市今天草簽友好合作協定。

夏野說：「這是射水市首度與海外締結友好協定，7月將造訪台北，正式簽署友好協定。希望今後雙方在觀光交流、體育、經濟等各領域，藉由友好協定，推動有意義的合作。」

台北市士林區長江慶輝致詞時表示，射水市是一座擁有豐富自然資源、文化傳承美妙的都市，士林區是一座人文薈萃、山水交會、宜居宜旅的國際城市，期盼藉由這次簽署交流合作協定，積極達到共榮的友好關係，讓民間及政府機關在觀光、教育、文化、藝術等領域促進台日官民有更好的交流與友誼。

這場草簽儀式由富山縣知事石井隆一與駐日副代表蔡明耀擔任見證人。

儀式結束後，蔡明耀受訪表示，士林區與射水市結緣是從2005年開始，射水平原土田改良區與台北市的七星農田水利會開始交流後，慢慢增加對彼此的認識，到了2018年4月，士林區與射水市考慮簽署交流合作協定，今天是草簽，7月將在台北正式簽署。

蔡明耀說，士林區和射水市都是文化都市，士林區有很多名門大學，射水市也有。希望將來不管在小學生、中學生的交流或是文化、農業的交流，士林區與射水市都能發展得欣欣向榮，創造雙贏的關係。

晚間，在舉行草簽儀式的那家大飯店，射水、高岡、冰見、礪波、小矢部、南礪市等富山縣西部的6座城市合辦一場台日觀光高峰論壇的交流晚會，台灣觀光協會會長葉菊蘭、蔡明耀、石井隆一、日本觀光廳顧問本保芳明、日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、日本觀光局理事蜷川彰等約180人出席。

富山縣生產良質稻米，晚宴會場特別安排一場傳統鼓樂配上達人擣年糕「福光擣泥高太鼓」表演。葉菊蘭、石井隆一、本保芳明等人應邀上台擣年糕，充滿節慶氣氛。（編輯：郭中翰）1080524