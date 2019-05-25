（中央社記者張榮祥台南25日電）「這是我送給自己的畢業禮物」新北市小學六年級的女童陳昀佑今天在家人陪同下，專程到國立台南女中剪下自己的長髮，再製作成假髮捐給癌友。

台南女中105年12月開始推動「牽君一髮」捐髮活動，當時還是小學四年級的陳昀佑就已開始關注，還加入南女粉絲團持續追蹤，且特地留長自己的頭髮。

南女今天舉辦第5次捐髮活動，陳昀佑在雙親及弟弟的陪同下，從新北市南下，在南女圖書館大樓剪下自己長約30公分頭髮後捐出去；她說，這是送給自己的畢業禮物。

南大附小小六學童蕭佩宜也參加捐髮活動，但她不知道南女有安排美髮師剪髮，就自行剪下頭髮再帶到南女；蕭佩宜的母親說，女兒從小有留髮的習慣，但長髮剪下來後，不知道要送到哪裡去，如今家中還保有女兒剪下來的20公分長髮。

除了陳昀佑、蕭佩宜外，還有11人參加南女捐髮活動，包括3名南女學生、3名南女的教職員及眷屬、5名南女粉絲團的成員。

台南女中學務主任李宜芳說，這些剪下來的頭髮，將製成假髮，再捐給高雄的癌症希望基金會，讓癌友們使用；平均3頭剪下來的長髮才能製成一頂假髮，一頂假髮的製作費用約新台幣3000元。

李宜芳表示，取得長髮後，校方將展開募款製作假髮的活動，今年募款地設定在台南，南女將串連台南10所高中職校學生騎單車募款，共同為癌友盡一分心力。（編輯：吳佳穎）1080525