為了強化大專院校與區域連結合作，結合大學生透過寓教於樂方式，將程式設計帶入在地社區，青埔教育基金會董事長張嘉郡，邀請臺灣微軟特約顧問蔡有為老師，與虎尾科技大學合作，於25日舉辦2019資管系『種子師資培訓工作坊』程式教育的種子教師課程，讓更多的孩子能夠投入程式設計的產業，推動資訊教育平權。

蔡有為老師為前微軟工程師，曾於台北與北京參與微軟產品Windows,Office與SQL Server的測試與開發工作。現為桃園市青埔國中程式設計社社團指導老師，具有Kodu、Small Basic、Python等軟體之實際教學經驗。

董事長張嘉郡表示，相較於大都市，雲林縣系屬偏鄉地區，各種資源欠缺，弱勢家庭較為偏多，我們在資訊軟硬體設施也顯然較為不足。希望透過類似的活動，幫助雲林在地，讓更多雲林的孩子能夠透過資訊教育，習得一技之長，另外也能促進大專院校與在地的鏈結，實踐社會責任，培養大學生良好的品德，創造在地社區與大學教育雙贏。

台灣微軟AI研發中心執行長張仁炯表示，現今我們處於科技與數位的新世代，程式能力不僅是個人就業必備的競爭力、國家提升軟實力的重要基石，更是產業升級轉型成功的關鍵。響應這股潮流，108年課綱即將上路，納入程式設計的科技領域更備受矚目。

虎尾科技大學管理學院院長張洝源表示，招募種子師資培訓工作坊的學生，含括本校跨院系，共計54位同學共同參與。此工作坊強化本校與區域連結合作，實踐大學的社會責任。