八里十三行博物館旁的北臺灣最大考古主題園區－「新北考古公園」，今（25）啟用；此外，今、明兩天在十三行博物館及考古公園舉辦「2019新北考古生活節」，讓民眾一次體驗史前狩獵、打鐵術等史前技能，還可一探日本、韓國、墨西哥、土耳其、吉里巴斯等國古代生活。

新北市副市長吳明機表示，之後大家來到八里不只有十三行博物館可參觀，還可以來新北考古公園深度體驗十三行人史前的生活方式；新北考古公園總面積5.2公頃，分兩期施作，今天開放的是第一期工程，完成後整個博物館及園區總面積高達10公頃，將是全臺灣最大的考古博物館。

文化局局長蔡佳芬指出，新北考古公園以十三行文化為主題，分成教育演示教學區、十三行部落教學區、狩獵教學區等三大區，另還有學習體驗教室、典藏庫房、考古探坑、仿十三行人住屋、草棚、穀倉等設施，開放民眾免費參觀；此外，副市長吳明機今日也穿上考古工作服及持著考古工具，在全臺最大考古體驗探坑與一群小小考古學家共同挖掘，體驗考古的樂趣！

十三行博物館館長陳春蘭說， 2019新北考古生活節明（26）日還有一天，趁著假日到全新啟用的考古公園，在史前地景中體驗古代生活，另明日下午3點半到5點有精彩的表演，安排Boxing樂團，還有太鼓、陀螺及樂舞表演；歡迎民眾搭乘館方精心安排的免費接駁專車前往，捷運關渡站及蘆洲站均有設站，更多的資訊請上考古生活節官網查詢。