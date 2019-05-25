（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）中華射箭女將黃逸柔今天在2019年世界盃射箭賽土耳其站擊敗俄羅斯對手巴爾然諾娃，勇奪複合弓女子組個人賽銅牌。

2019年世界盃射箭賽第3站本週在土耳其西南部地中海濱的安塔利亞（Antalya）舉行。據大會直播頻道，黃逸柔在今天下午的複合弓女子組個人賽銅牌戰以144比143分擊敗巴爾然諾娃（Viktoria Balzhanova）。

一度落後達4分的黃逸柔最後一輪連射3支10分箭，穩住戰局；巴爾然諾娃最後一箭得到9分，黃逸柔銅牌入袋。

據大會官網報導，世界排名第22的黃逸柔在先前的世界盃巡迴賽中曾奪下3面團體賽銀牌，個人賽最佳成績曾獲第9名。世界排名第24的巴爾然諾娃曾於2011年在世界盃巡迴賽個人項目奪牌，但2014至2016年間缺席國際賽事。

土耳其站賽事明天進入最後壓軸，中華女將譚雅婷、雷千瑩、彭家楙上午將在反曲弓團體賽中與墨西哥爭奪金牌；闖進個人賽銅牌戰的譚雅婷下午則將迎戰墨西哥的瓦倫西亞（Alejandra Valencia）。

世界盃射箭賽一年共4站，積分排名前7名的選手才可取得總決賽資格，最後一張門票則保障主辦國選手，每國最多可派兩人參賽。2019年世界盃射箭賽前兩站分別在哥倫比亞美德殷（Medellin）、中國上海舉行，第4站定7月1至7日在德國柏林舉行，總決賽則將於9月6、7日在俄羅斯莫斯科登場。（編輯：王永志）1080525