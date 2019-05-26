（中央社記者楊啟芳台北26日綜合報導）桃園市在玉山盃青棒賽首戰不敵台中市後，在敗部愈來愈進入狀況，今天對花蓮縣，2名高一投手陳志杰、陳冠宇合力壓制對手，提前7局以11比1淘汰花蓮縣，搶下3連勝。

陳志杰前役對台南市後援2局無失分，今天先發上陣，對花蓮縣投4局，被敲出2支安打，送出5次三振，失1分非自責分，奪下勝投。他提到，前幾天在調整時，控球狀況不理想，但今天登板的表現，比自己想的還要好。

陳志杰在高一上學期時，球速就能達到147公里，未來性被看好，他也立下高中畢業要赴美發展的目標，他說：「希望可以挑戰比較高的殿堂。」陳志杰認為，接下來除了要再加強控球、耐力，球速也希望能突破150公里以上。

開路先鋒李灝宇今天再繳猛打賞演出，其中第5局轟出一發3分砲，個人在這次賽會的第2轟出爐，與24日轟單場雙響砲的台北市李展毅並列全壘打王。但賽後他笑說是不小心的，「那時候2壞球了，比較肯定應該會來直球，自己就拚拚看會不會有（全壘打）。」

至於台中市首戰擊敗桃園市後，昨天以1分差不敵新竹市落入敗部，今天靠打線發揮和覃頎恩6局無責失強力後援，以9比3淘汰雲林縣續命，明天將再次對決桃園市，贏球才能爭取4強門票。

台中市除了覃頎恩外，其餘投手明天都能上場，包括首戰以7局失1分壓制桃園市的曾峻岳，總教練林朝煌說：「把該做的做好，就有機會贏球，再打一次，誰輸誰贏也沒人知道，棒球迷人的地方，就是每天結果都不一樣。」

A組賽程明天將移師天母棒球場，新竹市、新北市之戰的勝隊，能從A組勝部出線搶下4強門票，敗隊則落到敗部，28日與桃園市、台中市之戰的勝隊，爭另一張晉級門票。

至於在立德棒球場進行B組賽事，台東縣、高雄市明天搶勝部冠軍，敗部的屏東縣、台北市則要爭取續命。（編輯：李錫璋）1080526