（中央社巴格達26日綜合外電報導）伊拉克法院人員說，加入伊斯蘭國組織的3名法國公民今天被判處死刑。

這3人在敘利亞遭美國主導的掃蕩聖戰士部隊所俘虜，他們是首度遭伊拉克法院判處死刑的伊斯蘭國（Islamic State, IS）法國籍成員。這3人2月被引渡至伊拉克受審。

這3人分別是高諾（Kevin Gonot）、羅培茲（Leonard Lopez）和馬舒（Salim Machou），他們有30天時間可以提出上訴。

近幾個月來，伊拉克監管從鄰國敘利亞遣送而來的數千名聖戰士，這些聖戰士遭美國支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）俘虜，當時美國為首的國際聯軍正在敘利亞大力掃蕩伊斯蘭國組織所建立的「哈里發國」（caliphate）。

伊拉克法院已審理數百名外國人，將許多人判處終身監禁和死刑，但目前還沒有伊斯蘭國外籍成員遭到處決。

人權觀察（Human Rights Watch）在內的維權組織曾批評伊拉克的反恐審判，原因是當局經常倚賴嚴刑拷打所獲得的間接證據或供詞。

根據國際特赦組織（Amnesty International）4月公布的報告，伊拉克名列全球「執行死刑數最高」國家前5名。（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1080526