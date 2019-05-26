打著「清純」、「乖巧」等字眼，非法跨國（境）婚姻媒合團體（後簡稱「非法跨國婚媒」，俗稱仲介）的網站上，各國女性照片映入眼簾，吸引欲透過跨國婚媒尋找配偶的台灣人。事實上，公開刊登女性照片於網站上已觸法，但主管機關無法制止非法廣告蔓延，讓遵守法律、默默耕耘數十年的合法跨國（境）婚姻媒合團體（後簡稱「合法跨國婚媒」），被非法跨國婚媒佔據多數媒合機會。而非法跨國婚媒頻繁引起爭議，不但拖累合法跨國婚媒，須背負詐騙的質疑和負評，更讓許多受媒合當事人走上沒有保障的尋伴之路。

別為愛沖「婚」了頭 非法婚仲資訊不明藏危機

在台灣，已過適婚年齡卻未能成婚的男子，常基於成家與傳宗接代等理由，尋求婚姻媒合管道。從事服務業、年近四十歲的楊佳文，為了達成家人所盼，選擇透過跨國境婚姻媒合謀求終身大事。他透過網路搜尋，找到一家以女性照片與直播宣傳、專替客戶辦理越南婚姻媒合的仲介，就此踏上尋伴的旅途。然而，楊佳文萬萬沒料到，他即將經歷一場注定以失敗收場的婚姻騙局。

「一開始我跟他說要跟他簽合約，他也說好沒問題，他也說他是個合法協會。等到拿到我所有的個人資料之後，他才一句話說我們是做口碑的，我們不簽合約。」楊佳文表示，在與婚姻仲介溝通過程中，對方一再出爾反爾，先是口頭承諾會替他嚴格篩選相親對象，若媒合發生爭議將提供全額賠償，卻在他要求訂定合約時轉變態度拒絕簽署，改口自稱是「正在準備合法立案」的媒合協會，甚至試圖冒用楊佳文的個人資料向政府申請立案，「他是一個老狐狸，他一直講說他的客人每個都娶得非常好，因為他會嚴格把關。」前後不一的言行雖使楊佳文心生懷疑，但因對方連哄帶騙的話術，讓他繼續進行媒合流程。

楊佳文表示自己直至入境越南相親，意外發現仲介隱瞞女方已有伴侶的事實後，才確信他已受騙。「（相親的）女孩子一開始我也沒有勉強她，我也會請翻譯跟她講，可是翻譯也是他們（非法跨國婚媒）的人啊，他想要賺你錢，就算今天女生不喜歡你，他也會說女生喜歡你。」楊佳文氣憤控訴，女方在婚禮當天用中文羞辱自己，稱他「又老又胖又醜」，然仲介方卻假藉「異國文化」、「開玩笑」之名規避責任。

楊佳文也提及，起初與仲介協調媒合費用約為新台幣28萬元，在他三次前往越南辦理成婚手續的過程中，仲介卻逐次增加收費項目，最終支付金額高達60萬新台幣。在他決定放棄媒合、打算向仲介申請賠償時，見其言詞閃爍、程序拖沓，才知自己為這段婚姻所投注的金錢，早已付諸流水。非法跨國婚姻仲介的種種荒誕行徑，讓楊佳文決定尋求法律途徑，對其提起告訴。

事實上，類似楊佳文的案例層出不窮。若民眾上網搜尋跨國婚媒資訊，通常會找到未遵循規定立案的非法仲介，他們並未向政府申請成正式跨國婚姻媒合協會。而通過合法立案的婚媒協會，全台不過34家。

費用程序透明化 合法婚媒有保障

全台34家合法的跨國婚姻媒合協會，皆為核准成立的非營利社團法人。協會須備妥「收費項目一覽表」、「工作人員名冊」等多項文件，向移民署申請從事跨國境婚姻媒合許可，並經書面審查、獲發許可證，才能成為移民署正式公告的「許可從事跨國境婚姻媒合團體」。

台灣合法跨國婚媒協會主要媒合台灣男性與外籍女性，其中，外籍女性以來自越南、中國居多，她們透過家鄉的「媒人」引薦，將其個人資料送往台灣婚媒協會，獲得參加相親的機會。而欲媒合的台灣男性則會直接與協會聯繫，諮詢相關流程及收費細節，在雙方達成共識後展開一連串媒合程序。

從事跨國婚姻媒合逾十年的陳俊輝表示，婚媒協會在查證期間會要求受媒合當事人提供個資，包含住處外觀、工作識別證及存摺影本。為避免糾紛，雙方會簽訂契約保障彼此權益。隨後再到當事人家中進行事前訪問，確認資料是否與實際情形相符。協會除善盡查證義務，也在過程中粗淺了解其為人及對跨國婚姻的態度。「有些客戶娶個老婆回來，他會認為我是花錢去換回來的，把女性給商品化。」陳俊輝指出，若碰到此類家庭，協會有權與當事人解約。準備就緒後，協會將安排當事人前往國外，經過相親、結婚和配偶入境面談等程序，和妻子在台展開新生活。

然而，若在結婚前男女任一方悔婚，合法婚媒協會也會明文規範處理辦法。經營跨國婚媒協會將近二十年的郭明宗表示，協會將於第一時間瞭解狀況並居中協調，若協調失敗，悔婚方須賠償另一人。若任一方在結婚後悔婚，就涉及到離婚手續問題，郭明宗說明：「離婚一定是兩個當事人（同意），你只要有一個人不願意離婚，那個就很麻煩，就是一定要打官司。」他分享過去經手的案例，男方上午簽署結婚手續，下午便提出離婚，「我們就傻了，也不知道怎麼處理啊！因為我們不能叫她離婚，我們可以勸她。人家都不要娶妳，妳現在不離婚那怎麼辦？所以我們只能這樣告訴她。」郭明宗補充，外籍配偶入境後，當事人與婚媒協會的契約即終止，後續離婚手續，協會僅能從旁予以協助。

曾透過合法婚媒協會尋找伴侶的Kelvin（化名）表示，協會在相親之前完整呈現男女資料給當事人雙方彼此，因此兩人對另一方的背景都很熟悉。「他（合法婚媒協會）會把我這邊所有查證的資料給我老婆看，他也會把越南仲介查到的所有資料拿給我看，雙方都看過也都認可才開始交往。」他也提到，即使與老婆結婚超過一年，協會仍會定期打電話拜訪，詢問婚姻近況，盡到關心媒合當事人的責任。

儘管合法婚媒協會訂定完善契約並遵從法律，仍有許多受害者因無法接觸合法協會，落入非法跨國婚姻仲介的圈套。這些不按常理出牌的非法婚仲，在媒合程序中漠視當事人權利，也使欲尋此道結婚的民眾，成了非法婚仲眼中的待宰肥羊。

非法婚仲廣告氾濫 擠壓合法協會生存空間

目前違法跨國婚媒廣告仍充斥於網路，非法婚仲曝光度大於合法婚媒協會的現象，不斷擠壓合法協會的生存空間。根據《入出國及移民法》第58條規定，為避免跨國婚姻媒合遭物化、商品化，任何人不得散布、播送或刊登跨國婚媒廣告。因此，欲透過合法協會尋找對象的民眾，只能利用移民署網站的「跨國境婚姻媒合資訊專區」，找到「許可從事跨國婚姻媒合團體」名冊，聯繫各家婚媒協會，才能降低媒合風險。但現今網路發達，民眾過度依賴搜尋引擎，容易聯繫上非法婚仲，不僅媒合程序缺乏保障，還常不小心掉入由話術織成的騙財陷阱。

「廣告失控，政府也管不了。」郭明宗無奈地說，「你看（網路上）打個中國新娘、外籍新娘、越南新娘，（搜尋結果）一大堆，但是進去看沒有一家是合法協會。」他感嘆，過去十幾年已多次向政府反應非法跨國婚仲廣告泛濫，但情況仍未改善。陳俊輝則表示「我覺得不廣告是好事，路遙知馬力，你真的好的協會，他絕對能夠存在很久。」他認為，合法婚媒協會之所以能夠長存，就是因為和客戶沒有糾紛，因此不怕遭政府開單或撤照。

從事合法跨國婚姻媒合協會多年的吳德昌表示，據移民署規定，合法協會每年須接受服務品質鑑定、參與官方研習座談會，並辦理語言課程、機車培訓等講座，非法婚仲卻不受相關法律規範，「我們的所有協會，三十幾家，做不到一成的業績。」郭明宗也指出，2016年，合法協會曾與立法院召開公聽會，當時他推估越南籍女性媒合總數中，合法跨國婚媒僅佔8％，顯示合法跨國婚媒協會的業務，受廣告限制影響之大。「大家都不能廣告也是一種公平競爭，最怕的是他們違法的，他們可以廣告阿，我們守法的，我們就不能廣告，這是最可怕的。」

對於目前廣告氾濫的問題，郭明宗僅盼望政府加強取締非法廣告的跨國媒合團體。「既然法律規定不能廣告，你總是要有一個方法讓他們也不能廣告。」吳德昌質疑，移民署以網站IP位於國外為由，不詳加查緝，縱容刊登廣告的非法婚仲。

非法仲介爭議頻傳 合法婚媒籲政府嚴查

「（移民署）就是放任，不去碰不想抓。」協助許多媒合當事人進行刑事訴訟的律師王啓任認為，非法跨國婚仲之所以在網路平台猖獗，使民眾無法接觸合法婚媒協會資訊，原因出在主管機關視而不見的態度。「你現在去網路上問說哪裡有越南新娘，可以收到一百多個訊息，很多非法仲介會搶著來，超級無敵好抓，就真的是不抓。」他表示，查緝方面的技術性問題其實很好排除，主管機關的態度才是癥結所在。對此，移民署移民事務組回覆，非法跨國婚仲將網站IP設於他國，造成查緝困難，除須與當地電信機關申請相關紀錄，也涉及兩國法律及規範，因此需要時間克服。

根據移民署資料統計，2014至2018年間，共有53起「違法散佈跨國婚媒廣告」案例，法律規定可處罰鍰範圍為新台幣10萬至50萬元，但實際平均每件裁處金額卻僅有八萬一千元。曾針對「非法跨國婚姻媒合爭議」召開記者會的立法委員徐永明指出，《入出國及移民法》賦予主管機關在裁罰金額上較寬鬆的決定權，但移民署卻因比例原則僅給予較輕懲處，讓非法婚仲仍可獲得更大利益，他說明：「我們（政府）比較缺乏懲罰性的概念，就是說不只是處罰，也是要讓所有人知道說，這個事情的成本很高。」

徐永明認為，應提高跨國婚媒協會違反《入出國及移民法》的罰鍰案件裁罰基準，透過較嚴苛的懲處杜絕非法跨國婚仲，並建立「違法廣告檢舉獎金制度」，鼓勵民眾檢舉、提供相關資訊，以提升政府查緝效能。移民署移民事務組表示，已研擬增列該制度，相關法令將於近期推動。針對裁罰過輕的質疑，移民署則公告回覆，相關單位皆依法行政，裁罰時也會斟酌當事人的經濟能力、違法事項，經審查會判定後，裁減一定比例之罰金。

「這個招牌擦不亮，對我們有影響。一般人看到，就是你一堆人被騙，我們是合法協會，沒有辦法只能承受，也不能說跟我無關。」郭明宗認為，唯有剔除非法跨國婚仲，才能提升跨國婚媒整體品質，降低受媒合當事人遭詐騙的疑慮，並改善大眾觀感。陳俊輝也呼籲：「我們這些領許可證的業者，等於是移民署培訓出來的學生。移民署還是要加把勁，讓他的學生在這個道路上，能夠走好走穩，幫助更多社會大眾。」他提到，台灣目前仍有民眾需藉跨國婚姻媒合尋找結婚對象，政府應建立完善的法律配套措施，才能保障受媒合當事人及合法婚媒協會的權益。

披著「合法」羊皮的狼 問題婚媒協會重起爐灶

【專題記者徐佳渝、黃郁期、劉信秀、涂葦慈、蕭佳宜綜合報導】合法跨國婚姻媒合協會雖透過正當程序向移民署申請從事跨國婚姻媒合，並獲發許可證，但現存的合法婚媒協會中，仍潛伏著以「合法」之名，行「騙婚」之實的業者。立法委員徐永明3月22日針對合法婚媒協會涉及騙婚的案例，聯合受害者召開記者會，質疑移民署縱容違法婚媒業者。

身為受害者之一的林倩賢表示，自己幾年前透過移民署網站聯繫經政府核可的跨國婚媒協會，媒合過程中卻發現該協會負責人曾被檢舉而遭政府撤照，他所聯繫上的，是同一負責人重新向政府申請後，以新名稱成立的婚媒協會。此外，協會不僅未提供林倩賢媒合對象的完整資料，甚至在女方婚後不到兩週便要求離婚時，未提供任何協助。協會敷衍的態度使他懷疑自己遭騙婚，事後他透過網路搜尋，才驚見對方一再使用相同手法賺取利潤，受害者不只自己一人。林倩賢憤怒表示：「這些協會打著內政部移民署合法立案的名義，卻是要以婚詐財。」

「有些是慣犯，他之前有詐騙的狀況，結果同樣的負責人被撤銷登記之後又另外開一家。」徐永明指出，跨國婚媒協會遭撤照後，又更換名稱另起爐灶，造成許多無辜民眾受害。他進一步提到，全台經移民署核准立案的跨國婚媒協會目前僅有34家，移民署每年定期進行服務品質評鑑，理應確實掌握每家協會的運作狀況。因此，徐永明質疑移民署在把關過程中有縱容之嫌，他呼籲主管機關應針對現行問題提出解決方案，並徹底執行。

針對徐永明提出的訴求，移民署公告回覆，將於今年（2019年）六月推動修法草案，明定從事跨國婚媒者若執照遭撤銷或廢止，於一定時限內不得再次申請成立跨國婚媒協會。移民署同時也將公布遭撤銷、廢止之協會負責人姓名，以及婚媒協會違反《入出國及移民法》名單，期望提升合法跨國婚媒的服務品質，降低民眾受害風險。（初聲／徐佳渝、黃郁期、劉信秀、涂葦慈、蕭佳宜／政大大學報）