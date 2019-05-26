（中央社記者楊明珠東京26日專電）舉辦期僅限一晚的年度當代藝術饗宴「六本木藝術之夜2019」昨天在東京六本木登場，台灣藝術家莊志維的作品「黑暗中的彩虹」位於六本木大道旁，相當顯眼。

一年一度以東京六本木為舞台，有現代藝術、設計、音樂、影像、表演等作品的「六本木藝術之夜」今年是第10次舉辦，主題是「夜之旅‧晝之夢」，文化部駐日本台灣文化中心與主辦單位合作，邀請台灣藝術家莊志維參展。

莊志維的作品「黑暗中的彩虹」位於人潮多的六本木通（大道）旁，相當顯眼。

莊志維的創作可分為兩種脈絡，一是由自身情感經驗出發，思考死亡、生存與生活狀態的「內在系統」，另一是討論建築、空間場域，經由戶外裝置作品所構成的「外在系統」。

作品「黑暗中的彩虹」是他試圖將「兩種系統」結合而成的創作，藉由內在生命經驗扣合廣場開放的場所特性，成為一因地制宜的互動裝置。裝置、空間及觀眾參與構成三位一體，完整呈現出作品的意涵。

莊志維表示，這項作品的創作理念來自於每個人共同的生命經驗「傷痕」，不管是生理上或心理的傷痕，提醒大家要勇敢正視。

莊志維透過設置於廣場中央、矩陣排列的黑色量體裝置，開啟一場與大眾的對話。白天民眾可藉由尖銳物品在覆上黑色漆料塗佈的作品表面留下想訴說的字眼或圖案；夜晚在作品內置的多彩LED燈條照亮下，這些隨著時間累積而被刻畫下的文字與圖像透出彩虹光芒，象徵傷痕背後的希望，透過書寫得以抒發。

除了莊志維的展品之外，旅美藝術家李明維最新作品「The Tourist」正於六本木「PERROTIN TOKYO」藝廊展出，特別獲列六本木藝術之夜中的森美術館相關系列活動之一，這項展覽展至6月26日。

「六本木藝術之夜2019」從25日晚上登場，展到26日。展場包含森美術館、國立新美術館、東京中城、三多利美術館、21_21 DESIGN SIGHT及六本木商店街等文化設施。去年六本木藝術之夜吸引了76萬人觀賞。（編輯：林治平）1080526