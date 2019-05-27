「2019第二次全國青少年羽球分齡排名賽」於5月27日至6月2日在高雄市亞柏會舘火熱開打，為爭取潛優計畫名額與亞青、世青的國手資格，七百多名青年好手會師高雄同場較勁，包含中租百齡游盛博、蘇力揚、土銀能仁廖倬甫、亞柏雄中洪恩慈、台電金甌董秋彤…等皆將出戰，眾多羽壇小將無一缺席，必為賽事掀起空前競爭！

「全國青少年羽球分齡排名賽」，一年將舉辦兩次，為中華民國羽球協會今年度首辦的全新賽事，賽制依照國際標準以U15、U17、U19為年齡分級，採積分滾動加總作為青少年國手選拔依據，取代以往一次性的亞青與世青國手選拔賽。青少年分齡排名賽除了遴選出優秀的羽壇小將加入潛優計畫外，年度亞世青國手資格也將依此為重要依據，相信在完善的國手培育系統與選拔機制下，台灣羽球運動能更蓬勃發展、屢創佳績！

為幫助選手們提前適應國際賽事，賽事主辦單位中華羽協除將分齡賽賽制更新外，軟硬體設備也同步提升至國際規格，不僅於賽事場地全面鋪設PU地墊，特別引進的線上即時比分系統（https://goo.gl/Mn2yMd），也大幅拉近了教練、選手在即時成績與賽程查詢上的距離，免除了現場等待的時間浪費。而6月1日~2日的決賽期間轉播單位也將進行全程網路直播，期許選手們在高規格高強度的賽事中能充分發揮實力，國人可以透過更多管道關注羽球賽事，加入支持羽球運動的行列！