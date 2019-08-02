鵜鶘球星Anthony Davis選擇前往洛杉磯和「詹皇」LeBron James聯手，並不是所有人對此都和湖人球迷一樣感到激動。鵜鶘總教練Alvin Gentry近日受訪時表示，他認為這種離隊方式是錯誤的，會給球員和球隊都造成傷害。

Gentry坦言，自己是一個現實主義者，當Davis選擇和Rich Paul的經紀公司Klutch體育簽約時，他就知道交易已經不可避免了。「我們都意識到了，事情發生不過是時間上的問題。」

「當你擁有Paul George這樣的聯盟頂級球員之一，球隊也給予他非常高的薪水。但突然之間，他就宣布：『嘿，我想被交易走。』你這時毫無辦法，只有盡可能的達成最符合自己利益的交易。」Gentry在接受《ESPN》記者Jackie MacMullan採訪時這麼說。顯然他和雷霆總管Sam Presti一樣，並不認為George交易案屬於雙方合意的決定，而是球隊被迫為之。

Gentry澄清他並不是覺得球員不可以離開母隊，但是或許可以採取一個對雙方都好的方式來處理，如果是這樣，他也會支持球星去尋求最符合自己利益的選擇。

問題的癥結點在於，「我聽到球員們說，『這樣做和球隊主動交易我們有什麼區別？』因為這不是美式足球(NFL)，在那裡如果你打得不好，他們就可以裁掉你，而你一分錢也拿不到。但我們是給球員發薪水的，而且是保證到手的。」

在NBA裡大部分球隊都願意花大筆薪資留下自己的當家球星，而且會希望盡可能簽長。球員想要到別的地方打球這沒問題，他們可以在自己成為自由球員時這麼做，但當你已經和母隊完成續約，沒履行完合約義務就說要走，這無論如何沒有盡到契約責任。

所以Gentry莫可奈何的表示，「合約再也沒有實際意義了，所以乾脆全都弄成兩年的合約，省得大家頭痛。」

