▲川普以推文突襲，宣布對中國加徵新關稅的消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普以推文突襲，宣布對中國加徵新關稅的消息。（圖／美聯社／達志影像）

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美國總統川普以推文突襲，宣布將從 9 月 1 日起，對剩餘的 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅，引發全球股市動盪，並警告若中國領導人習近平未能更快達成貿易協議，將可能進一步提高關稅。對此中國大陸官媒《環球時報》總編胡錫進則回應：川普不會得逞。

胡錫進指出，中美貿易戰推動了中俄農業合作，也促進了俄羅斯農業的進一步現代化，為美國農民創造了強而有力的競爭對手，全球農業出口模式可能發生永久性變化。在中美於上海的談判展開前，根據陸媒相關報導，中國海關總署和商務部就已發布從俄羅斯等地進口小麥、大豆的消息，似乎是為貿易戰解套。

至於川普開徵新關稅，胡錫進則說，此舉絕不會讓美國更接近欲達成的交易目標，反而只會使它更遠，並認為控制貿易戰規模將不再是中國的優先目標，將會把重點放在長期貿易戰的國家戰略上。


川普 30 日才指控中國未履行農產品購買承諾，讓中美緊張關係有升溫跡象，31 日中美貿易代表提前結束在上海的談判，幾乎沒有取得具體進展，接著就在川普連串推文的砲火聲中，新一輪中美貿易戰再度升級開打。

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