美國總統川普以推文突襲，宣布將從 9 月 1 日起，對剩餘的 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅，引發全球股市動盪，並警告若中國領導人習近平未能更快達成貿易協議，將可能進一步提高關稅。對此中國大陸官媒《環球時報》總編胡錫進則回應：川普不會得逞。

胡錫進指出，中美貿易戰推動了中俄農業合作，也促進了俄羅斯農業的進一步現代化，為美國農民創造了強而有力的競爭對手，全球農業出口模式可能發生永久性變化。在中美於上海的談判展開前，根據陸媒相關報導，中國海關總署和商務部就已發布從俄羅斯等地進口小麥、大豆的消息，似乎是為貿易戰解套。

至於川普開徵新關稅，胡錫進則說，此舉絕不會讓美國更接近欲達成的交易目標，反而只會使它更遠，並認為控制貿易戰規模將不再是中國的優先目標，將會把重點放在長期貿易戰的國家戰略上。

New tariffs will by no means bring closer a deal that the US wants, it will only make it further away. I think the Chinese will no longer give priority to controlling trade war scale, they will focus on the national strategy under a prolonged trade war. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年8月1日





China-US trade war has spurred agricultural cooperation between China and Russia and promoted further modernization of Russian agricultural sector. Trade war has created strong competitors for American farmers. Global agricultural export pattern may undergo permanent changes. https://t.co/oa7WSM9QHD — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年8月1日

川普 30 日才指控中國未履行農產品購買承諾，讓中美緊張關係有升溫跡象，31 日中美貿易代表提前結束在上海的談判，幾乎沒有取得具體進展，接著就在川普連串推文的砲火聲中，新一輪中美貿易戰再度升級開打。