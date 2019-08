美國總統川普以推文突襲,宣布將從 9 月 1 日起,對剩餘的 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅,引發全球股市動盪,並警告若中國領導人習近平未能更快達成貿易協議,將可能進一步提高關稅。對此中國大陸官媒《環球時報》總編胡錫進則回應:川普不會得逞。

胡錫進指出,中美貿易戰推動了中俄農業合作,也促進了俄羅斯農業的進一步現代化,為美國農民創造了強而有力的競爭對手,全球農業出口模式可能發生永久性變化。在中美於上海的談判展開前,根據陸媒相關報導,中國海關總署和商務部就已發布從俄羅斯等地進口小麥、大豆的消息,似乎是為貿易戰解套。

至於川普開徵新關稅,胡錫進則說,此舉絕不會讓美國更接近欲達成的交易目標,反而只會使它更遠,並認為控制貿易戰規模將不再是中國的優先目標,將會把重點放在長期貿易戰的國家戰略上。

New tariffs will by no means bring closer a deal that the US wants, it will only make it further away. I think the Chinese will no longer give priority to controlling trade war scale, they will focus on the national strategy under a prolonged trade war.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年8月1日