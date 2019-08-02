韓國女星朴敏英出道13年，在《不可阻擋的High Kick》中發揮自然亮眼的演技，到話題之作《城市獵人》、《Healer治癒者》，以及近期火紅的韓劇《金秘書為何那樣》與《她的私生活》，精湛的演技與精彩的劇情，成功讓觀眾在心中留下印象。

朴敏英為《VOGUE雜誌》拍攝封面時，從開始梳化到拍攝完畢，連續6、7個小時也不喊累也不休息，讓自己保持在高效率的狀態，直到結束後才露出那熟悉的甜美笑容。朴敏英笑說，自己在工作與私下的真實樣子大相逕庭。「我工作的時候和平常差異蠻大的，工作時是連細枝末節的地方都必須追求完美主義」。但日常的朴敏英，是個連生活例行公事都沒有、而且很放鬆懶散的Leon媽媽（Leon是朴敏英的愛犬），基本上就是吃得好、睡得好、好好地休息這樣度過。

朴敏英受訪時談到，因為自己職業是演員，受到許多各界關注的目光，早已習慣隱藏自己的情緒，面對情緒或是不開心的狀況，首先會深呼吸後忍下來，「如果這方式失敗的話，那我的表情就會露餡了，所以如果真的是讓我無法壓抑、非常生氣的情況下，我反而會變得很安靜。」

大家都在關注朴敏英下一部作品，她表示會慢慢開始準備，「不是呈現出已經在觀眾面前表現過的模樣，而是全新、給予大眾新鮮感的朴敏英。」就像之前，朴敏英公開了跳舞影片，向粉絲展現出從未看過的她，又比預期中更受到大家喜愛，未來也會堅持不懈地練習。