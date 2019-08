香港因修訂《逃犯條例》風波至今尚未平息,今( 3 )日支持反送中的團體發起「旺角再遊行」活動,下午 2 點開始集合,4 點正式起步,由前立法會議員羅冠聰、遊行發起人伍永德、曾絕食多日的陳伯等人帶頭,沿途並高喊「香港人加油」等口號。主辦單位估計,約有上萬人參與今天的遊行活動,民眾大多身穿黑衣,並拿著「警權過大」的布條。

Peaceful rally in #MongKok now. Before today’s rally begins, a man, sang in different languages, including sign language, with a ukulele, to wish peace on every protester.

Meanwhile, #antielab supporters are holding another anti-extradition march in #Mongkok, chanting slogans like “Hong Long Police are breaking the law”.

Some prominent pro-dem politicians, including Nathan Law and Claudia Mo, are also present. pic.twitter.com/Lw4DcfiRpM

