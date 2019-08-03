香港因修訂《逃犯條例》風波至今尚未平息，今（ 3 ）日支持反送中的團體發起「旺角再遊行」活動，下午 2 點開始集合，4 點正式起步，由前立法會議員羅冠聰、遊行發起人伍永德、曾絕食多日的陳伯等人帶頭，沿途並高喊「香港人加油」等口號。主辦單位估計，約有上萬人參與今天的遊行活動，民眾大多身穿黑衣，並拿著「警權過大」的布條。

Peaceful rally in #MongKok now.

Before today’s rally begins, a man, sang in different languages, including sign language, with a ukulele, to wish peace on every protester. pic.twitter.com/4d6VUOLkpx — @Dystopia99 (@Dystopia992) August 3, 2019

Meanwhile, #antielab supporters are holding another anti-extradition march in #Mongkok, chanting slogans like “Hong Long Police are breaking the law”. Some prominent pro-dem politicians, including Nathan Law and Claudia Mo, are also present. pic.twitter.com/Lw4DcfiRpM — The Young Reporter (@hkbutyr) August 3, 2019

今天的遊行活動從晏架街遊樂場出發，一路走到櫻桃街公園，中途不經旺角鬧區，因人數眾多，一度出現汽車被迫暫停，交通受阻的狀況。部份民眾離開原訂路線，走到尖沙咀，並且「路過」尖沙咀警署外塗鴉噴漆，並高呼「黑警可恥，香港警察知法犯法，支持警察成立獨立調查委員會」。

面對遊行民眾脫離原訂路線，港警並未大動作驅離，而是在臉書表示，已留意到大量民眾進入彌敦道前往尖沙咀，嚴重影響交通，此屬違法行為，呼籲前往尖沙咀的人士及附近商家注意。

香港運輸署宣布，塘尾道(來回方向)介乎亞皆老街及太子道西全線；彌敦道(來回方向)介乎窩打老道及太子道西全線；及亞皆老街(大角咀方向)介乎太平道及塘尾道全線封閉。