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▲香港反送中人士8月3日於旺角集會遊行，過程大致平和。（圖／美聯社／達志影像）

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香港因修訂《逃犯條例》風波至今尚未平息，今（ 3 ）日支持反送中的團體發起「旺角再遊行」活動，下午 2 點開始集合，4 點正式起步，由前立法會議員羅冠聰、遊行發起人伍永德、曾絕食多日的陳伯等人帶頭，沿途並高喊「香港人加油」等口號。主辦單位估計，約有上萬人參與今天的遊行活動，民眾大多身穿黑衣，並拿著「警權過大」的布條。

今天的遊行活動從晏架街遊樂場出發，一路走到櫻桃街公園，中途不經旺角鬧區，因人數眾多，一度出現汽車被迫暫停，交通受阻的狀況。部份民眾離開原訂路線，走到尖沙咀，並且「路過」尖沙咀警署外塗鴉噴漆，並高呼「黑警可恥，香港警察知法犯法，支持警察成立獨立調查委員會」。

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▲香港反送中人士8月3日於旺角集會遊行，參與者大多穿上黑衣。（圖／美聯社／達志影像）

面對遊行民眾脫離原訂路線，港警並未大動作驅離，而是在臉書表示，已留意到大量民眾進入彌敦道前往尖沙咀，嚴重影響交通，此屬違法行為，呼籲前往尖沙咀的人士及附近商家注意。

香港運輸署宣布，塘尾道(來回方向)介乎亞皆老街及太子道西全線；彌敦道(來回方向)介乎窩打老道及太子道西全線；及亞皆老街(大角咀方向)介乎太平道及塘尾道全線封閉。

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