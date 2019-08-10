▲美國總統川普 9 日表示，還沒有準備好與中國達成協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普 9 日表示，還沒有準備好與中國達成協議。（圖／美聯社／達志影像）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

中美貿易談判陷入僵局，自從 7 月底雙方代表在上海會晤無實質結果後，暫定於 9 月展開新一輪談判。而現在卻傳出，川普聲稱 9 月的談判可能不會發生。

綜合外報導，美國總統川普 9 日接受外媒採訪時表示，中國大陸正面臨數十年來最難過的時機，數以千計的企業、公司正在從中國移出，「他們想要達成協議，但我還沒有做好準備。」並說「9月會議會不會保留，我們再看看。若我們保留，很好；若不保留，也不錯。」

美國政府於 7 日再頒布臨時規定，依循國防授權法，禁止聯邦機構及其承包商採購包括華為技術公司在內的5家中國企業電訊設備。中美貿易戰越演越烈，中國大陸官媒批評美國的措辭也越發強硬。《環球時報》總編輯胡錫進 7 日在個人推特上貼文，聲稱華府的一再霸凌，已讓中美間的短期貿易談判失去意義，中國正進行內部動員，堅決和美國鬥爭，所有官方媒體也參與了動員；並說中美陷入了比上一輪更糟糕的僵局。

胡錫進也指出，貿易戰大大的擠壓了中國內部的親美思想，使共產黨更容易團結中國社會，還稱中國不是蘇聯，只要能保持政治穩定，中國社會的經濟活力就會不斷釋放出來。言論透露中方短期內似乎沒有與美方和解的打算。

相關文章

鉅亨網 / NOWnews

川普：美國經濟被Fed「戴上手銬」呼籲大幅降息1%

鉅亨網 / NOWnews

白宮澄清川普言論 華為供貨許可申請仍在處理中

鉅亨網 / NOWnews

美股盤後 — 美股傷！川普暗示9月美中談判可能取消

更多文章

▲傳大陸民航局對國泰航空發出安全警告，禁止曾參與反送中示威的人員飛大陸。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

陸民航局警告國泰　禁止參與反送中示威人員飛中國大陸

▲有港民 9 日發起「全港超幽佈施祈褔除惡晚會」，分別在黃大仙和沙田舉行「祈福」活動。（圖／美聯社／達志影像）

港民辦「盂蘭除惡晚會」特首遭惡整　警清場拘至少5人

▲香港建制派團體發起 8 月 10 日「全民撐警日」，圖為活動海報。（圖／翻攝自香港 01 ）

反送中港警成過街老鼠　港團體10日發起「全民撐警日」