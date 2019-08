中美貿易談判陷入僵局,自從 7 月底雙方代表在上海會晤無實質結果後,暫定於 9 月展開新一輪談判。而現在卻傳出,川普聲稱 9 月的談判可能不會發生。

綜合外報導,美國總統川普 9 日接受外媒採訪時表示,中國大陸正面臨數十年來最難過的時機,數以千計的企業、公司正在從中國移出,「他們想要達成協議,但我還沒有做好準備。」並說「9月會議會不會保留,我們再看看。若我們保留,很好;若不保留,也不錯。」

美國政府於 7 日再頒布臨時規定,依循國防授權法,禁止聯邦機構及其承包商採購包括華為技術公司在內的5家中國企業電訊設備。中美貿易戰越演越烈,中國大陸官媒批評美國的措辭也越發強硬。《環球時報》總編輯胡錫進 7 日在個人推特上貼文,聲稱華府的一再霸凌,已讓中美間的短期貿易談判失去意義,中國正進行內部動員,堅決和美國鬥爭,所有官方媒體也參與了動員;並說中美陷入了比上一輪更糟糕的僵局。

Washington's repeated bullying has made it meaningless to continue trade talks in short run. China is mobilizing internally to fight firmly with the US, and all official media is participating in the mobilization. China and the US are caught in a stalemate worse than last round.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年8月7日