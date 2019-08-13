全球5G發展大揭密　易利信：5G普及速度超出預期
▲台灣愛立信總經理藍尚立分享全球5G發展資訊與趨勢。（圖／愛立信提供）

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隨著相容5G的智慧型手機推出（如三星剛發表的Galaxy Note10系列），一些地區的電信商也已開通5G展開服務，讓這些地區的民眾可以搶先體驗5G的高速飆網應用。

8月12日愛立信特別舉辦了一場媒體座談會，會中由台灣愛立信總經理 藍尚立（Chafic Nassif）與愛立信東北亞區台灣香港及澳門網路部主管 馮家輝，分享2019年愛立信行動趨勢報告。

愛立信預測，到了2024年底，全球增強型行動寬頻用戶家增加到4億。在2019年6月版「愛立信行動趨勢報告」中預測，到了2024年 5G用戶將達到19億，高於2018年11月版時預估的15億（增加近27%）。

▲台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）與愛立信東北亞區台灣香港及澳門網路部主管馮家輝分享2019年愛立信行動趨勢報告。（圖／愛立信提供）

由於5G的迅速普及，其他預測也有顯著增加。預計到2024年底，5G全球人口覆蓋率將達到45%，且因為動態頻譜共享技術支援在LTE頻段上部署5G，這一比例有望飆升至65%。

▲今年在四大洲已經有 16 個 5G 商用網路推出。愛立信也和全球電信商簽署了 47 個 5G 商用合約。（圖／愛立信提供）

隨著相容5G的智慧型手機推出，一些地區的電信商已經開通 5G。有幾個地區的電信商也定下了更大的目標，期望在第一年即實現90%的5G人口覆蓋率。

 

▲Opensignal 資料顯示，5G 的下載速度差異和 4G 已經有 顯著差別。其中澳洲因為 LTE 載波聚合（CA）部署非常完整，因此 5G 初期網路下載 速度增加的幅度相對看起來不明顯。（圖／愛立信提供）

 

▲亞洲以南韓為例，從四月開始，5G 商用網路已經開通，期望在 2019 年底達到 全國 90%的 5G 覆蓋率。平均單一用戶的 5G 數據使用量跟 4G 比起來，提升了 28%。（圖／愛立信提供）

北美地區5G普及速度預期將會是最快的，預計到2024年該地區使用5G的行動用戶將達到63%。東北亞地區（47%）緊隨其後排名第二，歐洲地區（40%）位居第三。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示；毫無疑問，5G正在飛速發展。這反映了電信商和消費者對這項技術的熱情。5G將對人們的生活和工作產生正面影響，實現的收益遠超過物聯網和第四次工業革命。然而，只有由技術、監管、安全和產業合作夥伴共同參與建立一個穩固的生態系統，才能充分發揮5G的優勢。」

愛立信在歐洲推出的第一個 5G 商用網路，是和歐洲瑞士電信 Swisscom 合作，愛立 信是瑞士電信的獨家供應商，透過愛立信的 4G/5G 動態頻譜共享功能讓瑞士電信可更 快速地進行全國網路部屬。愛立信和瑞士電信在室內部署愛立信 5G 點系統（Ericsson 5G Radio Dots）以提升室內網路覆蓋的速度與效率，並進行了歐洲的第一個 5G 數據 通話。

▲愛立信在歐洲推出的第一個 5G 商用網路，是和歐洲瑞士電信 Swisscom 合作。（圖／愛立信提供）
▲愛立信和 Vodafone 一起協助 eGO 在兩年內完成企業專網佈建。在這個案例， 運用 36 顆愛立信點系統就可以覆蓋八千五百平方公尺的工廠區域。（圖／愛立信提供）
▲全球行動用戶普及率達 104%，但各國普及率有不同狀況，台灣的行動用戶普及 率約 124%，在全球屬於領先市場。（圖／愛立信提供）
▲愛立信預計到 2024 年，有 35%的數據將由 5G 網路承載，並且每月行動數據總 流量將達到 131EB。（圖／愛立信提供）

2019年第一季，全球行動數據流量持續飆升，比去年同期增加82%。預計到2024年底，5G網路用量將達到每月131 EB（Exabyte），屆時將有35%的流量是透過5G網路傳輸。如今，全球蜂巢式物聯網連接已達10億，預計到2024年底這一數字將突破41億，其中45%為大規模物聯網。使用大規模物聯網的行業包括使用智慧電表的公共事業、採用穿戴式醫療設備的醫療行業，以及使用追蹤感測器的交通運輸業等。

▲到 2019 年底，5G 高中低頻段都會有 5G 智慧型手機上市。（圖／愛立信提供）

到 2019 年底，5G 高中低頻段都會有 5G 智慧型手機上市。全球主要都是從非獨 立組網（NSA）開始，獨立組網（SA）架構的 5G 晶片預計 2019 年底就會推 出。台灣愛立信的終端互連測試中心從 2019 年第一季已開始提供 5G 高中低三 個頻段的終端互連測試服務。

▲降低人工需求，增加塔台訊號檢查效率。（圖／愛立信提供）

愛立信表示他們運用 AI 解決方案，透過無人機拍攝照片進行分析。大幅降低人力需求，增加塔台檢查效率。

相較於鄰近台灣國家的南韓已經於今年4月開通商用5G，雖然台灣仍在等今年底5G釋照，但是台灣的電信商早已在進行5G相關設備的測試，其中也包含愛立信的合作。5G的開通並非一昧的求快，否則這只是4G的網路速度升級而已。更多的應用，廣泛的IoT整合與服務，那才是未來幾年最令人值得期待的事情。

▲三星電子大中華區總裁權桂賢於今(13)日的三星Galaxy Note10台灣上市記者會中提到；面對5G浪潮，三星早已做足準備，將以雄厚的科技實力，持續推動AI、物聯網、雲端數據及運算技術進化，實現物聯世界願景。（圖／記者劉士成攝。2019.08.13）

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