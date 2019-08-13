日本央行在週二 (13 日) 公布了最新調查數據，2019 年 7 月的日本國內生產者物價指數 (PPI) 初值，較去年同期下滑了 0.6% 至 101.2。這樣的下滑幅度是自 2016 年 12 月以來，約 2 年 7 個月時間的最大降幅。也是從今年 6 月，在相隔 2 年 6 個月的時間後轉為負成長，連續第 2 個月持續下滑。

日生產者物價指數連 2 月下滑、出現 31 個月來最大降幅。(圖片：tradingeconomics)

日本央行所公布的 7 月日本國內 PPI 與上 (6) 月持平，而路透社所統計民間預測之中位數則為年增 0.5%。

日本 PPI 下滑的主因，主要是受到美中貿易戰等負面因素影響，造成原油、銅、鋁等的市場行情下跌。而其他容易受到市場行情影響的商品價格滑落，也都是影響日本 7 月 PPI 表現的原因。

其他日本國內方面，在進入夏天後水電瓦斯費呈現上揚。在去除夏季電費的影響後，則較上月減少了 0.2%。

以日圓計價的出口物價較去年同期下滑 4.7%，連續 3 個月出現下滑，與上月比為 0.3% 的下滑。進口物價較去年同期下滑 8.1%，連續 3 個月下滑，與上月比為 1.8% 的下滑。對中國經濟前景的不安，化學產品等的表現不佳，原油行情走弱也都是影響原因。

在資料中所公布的 744 個品項當中，有 373 個品項較去前同期出現上揚，280 個品項出現滑落。兩者間的差距 93，較 6 月份終值的差距 122 減少了 29 個品項。

對這次的調查結果，日本央行的調查統計局以「美中貿易摩擦的影響下，商品的市場狀況出現惡化，這是物價下滑的主因。今後仍續持續關注」表達了看法。

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