想吃又怕胖！這種罪惡感往往在吃完零食那刻油然而生，特別是年輕族群更加愛美，怎麼吃都怕負擔重，人們生活飲食逐漸改變，零食也吹起健康風，除了選擇果乾、堅果類零嘴外，「非油炸零食」更是王道，像「燒番麥」就是不少人的童年回憶，傳統滋味一吃就停不下來，一不小心嗑完一包也不用擔心過多的負擔。

零食百百款，口味更是多到數不完，對於年輕族群來說，零食可說是出遊踏青、看電影配劇、宵夜搭酒的絕佳良伴，近年健康意識抬頭，嘴饞的同時也開始注重零食的卡路里、成分和製作過程，就怕解嘴饞的同時，身體負擔越變越重。如今芒果乾、草莓乾、堅果等健康零食日益熱銷。

但對零食愛狂者來說，健康系零食還是少了「酥脆」口感，這時，「非油炸」零食就成為重點選項！相較果乾、堅果來說，更有口感和口味，同時兼具低卡優勢。「燒番麥」對零食族來說一點都不陌生，更可說是從小吃到大的零食好朋友，但很多人不知道，這款零食就是以非油炸、高CP稱霸零食界！

燒番麥不同於一般零食，它採用油炸的製作方式，烘烤帶出玉米香氣，採非油炸製程，酥脆口感讓人一口接一口，又不用擔心高油脂。在口味上也以年輕人最愛的原味、辣味起司為主力，打開包裝香味撲鼻，烘烤的口感加上起司交疊，配酒、配劇，甚至朋友相聚都毫不違和，嘴饞時吃上一包都不成問題，非油炸的超優製作方式，讓罪惡感和你說掰掰。

燒番麥在包裝設計上也屢屢創新，最近推出原味和辣味起司的新包裝，以全新樣貌、懷舊口感和健康兼具的多重享受，再次挑戰者年輕人味蕾。不忘讓傳統和創新兼具，燒番麥不只是要當你童年回憶的味道，而是要陪著你吃的更久更無負擔，嘴巴饞了嗎？快把燒番麥帶回家吧！