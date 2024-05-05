天氣預報／今立夏鋒面接近！午後「全台防大雨」 降雨週四才趨緩
今（5）日鋒面接近，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，上午各地多雲到晴，午後要留意雷陣雨出現，明（6）日鋒面掠過，降雨主要集中在北部、東半部，不過整體降雨不算太劇烈，週二（5/7）天氣又會好轉，週三（5/8）則又有另一波微弱鋒面通過台灣。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日鋒面接近，各地處於多雲時晴、白天「熱如夏」的天氣，不過大氣環境會慢慢變不穩定，午後各地有「局部短暫陣雨或雷雨」，中央氣象署也提醒，午後全台各地都有局部較大雨勢發生的機率。
今天氣溫分佈上，北部攝氏21至34度，中部攝氏22至35度，南部攝氏22至35度，東部攝氏21至32度。
吳德榮說明，明天有微弱鋒面掠過北部海面，但其結構鬆散，主要導致「北部、東半部」雲量增多、偶有局部短暫陣雨，其它地區仍多雲時晴。週二天氣略為好轉，西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨。
週三另一波微弱鋒面快速南下，結構同樣鬆散、影響時間也很短，北部及東半部再轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後有短暫陣雨的機率。
吳德榮提及，週四、週五（5/9、5/10）有大陸高壓挾帶乾空氣南下，各地會變的更晴朗，僅南部山區有午後陣雨的機率，白天「北舒適微熱、南偏熱」，清晨「輻射冷卻」會帶來偏低的氣溫，北台灣要特別注意，週六（5/11）雲量稍增，天氣仍穩定、氣溫略升。