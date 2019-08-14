▲香港持續動亂，北局當局指控有外部勢力介入。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港反送中示威參與者多是高學歷青年。（圖／美聯社／達志影像）

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（中央社香港14日綜合外電報導）香港4所高等學府進行的調查顯示，參與「反送中」抗議的民眾絕大多數受過大學教育，近半數只有20來歲，且幾乎每個人都討厭警察。

法新社報導，香港「反送中」示威持續10個星期，數以百萬計民眾走上街頭，抗議群眾與警方爆發的暴力衝突日益加劇，近來的示威還造成香港機場航班停飛。

這項名為「香港反逃犯條例抗議的現場調查結果」的調查在12日公布，是由香港中文大學、嶺南大學、香港恒生大學與香港浸會大學的研究人員所進行。

4所學校研究人員調查6月9日至8月4日之間的12次示威參與者，發現男性占54%，女性占46%。這些示威包括大規模集會，以及「動態」與「靜態」的示威。

總體而論，6688名受訪者中，77%表示他們受過高等教育，21%說他們受過中等教育（中學）。

抗議群眾當中，20歲至29歲的比例高達49%，30歲至39歲占19%，40歲以上占16%，20歲以下占11%。

正好半數（50%）自認是中產階級，41%受訪者則說自己是「基層平民」。

被問到為何參與示威，87%的受訪者說他們要求港府撤回逃犯條例修正案，有95%不滿警方處理示威抗議的方式，92%則要求籌組獨立調查委員會。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080814

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