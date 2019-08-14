（中央社華盛頓14日綜合外電報導）從香港抗爭、日韓對峙到印巴衝突，亞洲混亂局勢正加劇，且過往敵對狀態再起。但堅守「美國優先」原則的美國總統川普卻依舊袖手旁觀，專家警告，這正在削弱美國的影響力。

「紐約時報」（New York Times）報導，香港「反送中」抗議活動自6月延燒至今，川普和華府高官一直未釋出任何強烈訊息。甚至在香港機場連日遭癱瘓後，川普聲稱北京正將部隊移往邊界，但他也未發出警告，僅表示：「所有人應保持冷靜和安全」。

此外，日本和南韓這兩個美國在亞洲最重要盟國，正因第二次大戰期間的徵用工議題衝突加劇，並互相採取貿易報復行動，但川普9日也僅對兩國喊話說：「南韓和日本必須坐下來談，和睦相處。」

而儘管川普7月提議調解印度和鄰國巴基斯坦之間長達數十年的紛爭，但印度仍在本月初取消兩國主權爭議地區克什米爾的自治地位，並派遣部隊前往當地鎮壓抗議人士。

面對亞洲這些局勢惡化，川普和他的顧問選擇不行動，相關國家的政府也不理會華府的溫和告誡和呼籲冷靜。分析家指出，華府無意願或無能力協助化解這些衝突熱點，是川普執政下美國勢力和全球影響力消退的至今最明顯跡象之一。

曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府擔任副國務卿的卡內基國際和平基金會（CarnegieEndowment for International Peace）會長伯恩斯（William J. Burns）警告：「少了美國外交運作提供穩定的凝聚力，亞洲的失序正朝各種危險方向發展。結果不僅造成區域動亂的風險升高，長期而言也侵蝕美國的影響力。」

批評家表示，川普採取的政策，是更專注於減少美國在海外的支出，而非加強夥伴關係，但這不僅造成美國勢力加速弱化，外國政府也更敢於不理會華府的懇求。

曾在美國前總統小布希（George W. Bush）政府擔任國家安全會議（NSC）亞太事務資深主任的葛林（Michael J. Green）指出：「對這些議題無能力應付，顯示美國總統在亞洲的實際策略承諾或未來任何外交介入，勢力確實有些減弱。」

雖然美國國家安全會議亞太事務資深主任博明（Matthew Pottinger）在內的一些美國官員，曾努力規劃大範圍的亞洲策略，以加強和中國競爭。他們主張將資金投入一些區域計畫，作為推展「自由開放」印太策略的一環。

但川普6月曾說，美國和中國是「戰略夥伴」，美國政府也克制不採取一些可能觸怒北京的行動，例如不因中共在新疆大規模拘押維吾爾穆斯林，而對中國官員施加制裁，或是批准對台灣出售F-16戰機。

批評家指出，川普一再採取自我破壞行動，例如放棄前總統歐巴馬為對抗中國而團結12國談妥的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），造成美國的地位衰弱。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的北韓專家李珍（Jean H. Lee）表示：「川普未能在亞洲有所作為，並承擔起領導者角色，導致區域內擁有長久複雜歷史關係的國家，重返傳統敵對狀態。」

李珍並警告：「這些國家越是感覺美國並非可靠夥伴，越是感到有必要自我防衛。我已開始在南韓聽到越來越多人呼籲自擁核武。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080814