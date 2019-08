香港反送中抗爭越演越烈,尤其在 811 衝突中,一名年輕女子被警察射爆眼球後,港人憤怒情緒高漲,香港作家阿樹公開呼籲,希望港人在 16 日發動金融抗爭,擠兌中資銀行,阿樹表示,「香港銀行體系結餘只有 500 多億(美元),如果 200 萬人每人提走 2.5 萬,已經能夠令結餘歸零。」

知名對沖基金海曼資本管理( Hayman Capital Management )創辦人凱爾‧巴斯( Kyle Bass ),曾在 5 月份在一封名為《香港無聲的恐慌》信中表示,香港金管局報稱的 4485 億美元外匯儲備中,僅有約 570 億美元(約 13% )可動用,他用「匱乏得可憐」形容香港的外匯儲備。而香港民眾如果在 16 日踴躍響應金融抗爭行動,初步估計將使香港外匯存底大減 500 億美元,很有可能摧毀香港的金融體系。

Today I’m releasing our views on the financial, political, and legal plight of Hong Kong. I think Investors that have assets invested there should immediately move them into USD before it’s too late. #china #onecountryonesystem #hk https://t.co/91rE7SVN6T

— Kyle Bass (@Jkylebass) May 23, 2019