香港反送中抗爭越演越烈，尤其在 811 衝突中，一名年輕女子被警察射爆眼球後，港人憤怒情緒高漲，香港作家阿樹公開呼籲，希望港人在 16 日發動金融抗爭，擠兌中資銀行，阿樹表示，「香港銀行體系結餘只有 500 多億（美元），如果 200 萬人每人提走 2.5 萬，已經能夠令結餘歸零。」

知名對沖基金海曼資本管理（ Hayman Capital Management ）創辦人凱爾‧巴斯（ Kyle Bass ），曾在 5 月份在一封名為《香港無聲的恐慌》信中表示，香港金管局報稱的 4485 億美元外匯儲備中，僅有約 570 億美元（約 13% ）可動用，他用「匱乏得可憐」形容香港的外匯儲備。而香港民眾如果在 16 日踴躍響應金融抗爭行動，初步估計將使香港外匯存底大減 500 億美元，很有可能摧毀香港的金融體系。

Today I’m releasing our views on the financial, political, and legal plight of Hong Kong. I think Investors that have assets invested there should immediately move them into USD before it’s too late. #china #onecountryonesystem #hk https://t.co/91rE7SVN6T — Kyle Bass (@Jkylebass) May 23, 2019

凱爾‧巴斯在 6 月份接受媒體專訪時曾說，香港是「史上最大的金融定時炸彈之一」，很像金融危機爆發前的冰島、塞浦勒斯以及愛爾蘭。他認為，反送中政治危機的發生，對香港經濟將造成重創。他強調，香港的銀行體系是世界上槓桿率最高的地區之一，佔 GDP 近 900% ，也就是說，香港只要有 4% 至 5% 的人到銀行提領現金，香港的金融體系就會瞬間崩潰。巴斯指出，一旦《逃犯條例》通過，影響力比英國脫歐還要大，「基本上是港版 Brexit（英國脫歐）。」港人對於香港的司法獨立性失去信心，將會造成資金大規模出逃，屆時將影響香港的金融中心地位。