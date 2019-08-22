消費行為是經濟的基礎，但如果觀察零售與非必要支出，卻會發現消費者信心似乎沒有官方數據來得亮麗，那麼，投資人很難期待消費者能支撐經濟和股市。

近期美股波動增加、中美貿易戰前景不明，再加上公債殖利率倒掛，讓一般大眾擔憂美國經濟是否會陷入衰退，但華爾街與白宮裡，卻有不少人對經濟還是頗具信心。

低失業率與近期不錯的零售銷售數據，讓人相信經濟狀態應該不差，而股市的大幅波動不過是技術因素。不少投資機構分析師所出具報告，都認為美國消費者「狀態不錯」，並且會增加消費；聯準會聲明裡也表示，降息與家庭支出增加有所關聯。

況且，幾個星期前，S&P 500 指數與道瓊工業指數紛紛漲至接近歷史高點，讓一些認為股市是經濟先行指標的投資人感到十分喜悅。

但如果觀察一些可以追蹤消費者行為的個股，將其表現與大盤、零售銷售數據對比，所得出的結論恐怕會令人有些擔憂了。

測量真實消費力的方式之一，就是看人們花費多少錢在他們想要但非必要的物品上。市場觀察家 Tom McClellan 指出，非必需消費品的產業對經濟成長與否，遠比大盤更加敏感。

將 SPDR 消費者非必需品類股 ETF (XLY-US) 和 SPDR 消費者日常必需品類股 ETF (XLP-US) 這兩檔的走勢相互比較，就可以看出消費者的錢去了哪裡。當人們有餘裕買非必需品時，經濟才有向上走的動能。McClellan 分析，大體而言，當非必需品的 XLY 贏過 XLP 時，大盤表現也會比較好。

SPDR 消費者非必需品類股 ETF (XLY-US) 走勢 (圖: Yahoo Finance)

SPDR 消費者日常必需品類股 ETF (XLP-US) (圖: Yahoo Finance)

如果再把消費者信心指數，與 SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 放在一起比較，可以發現，大部份情況下，兩者趨勢都是同步的，在少部份走勢相反的期間，股市就真的成了領先指標。

零售類股對投資人可以是很重要的觀察指標。當 XRT 在重要時刻與大盤走勢相反時，看 XRT 會更接近趨勢走向。

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