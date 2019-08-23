為慶祝九三軍人節，國防部與中華職棒合作舉辦敬軍活動，108年軍人節系列活動「運動員戰士紅不讓」職棒開球活動中部場次，於今（23）日在臺中洲際棒球場，由陸軍司令陳寶餘上將主持開球儀式，並邀請國軍官兵及眷屬一同共襄盛舉，希望藉活動凝聚全民國防共識。

活動開始，由陸軍航特部一架CH-47直升機吊掛「運動員戰士紅不讓」標語進場，為職棒開球活動正式揭開序幕；緊接著登場的暖場表演，包含陸軍專校戰鼓表演、特戰官兵戰技操演、陸軍樂儀隊操演等精湛演出，為活動掀起高潮，讓現場觀眾驚呼連連。

在領唱國歌前，特別安排由機步269旅官兵擔任舉護國旗重任，當20X30平方公尺巨幅國旗於外野區迅速展開後，再由陸軍領唱官兵代表帶領全場球迷齊唱國歌，展現出國軍熱愛國家、守護國旗信念的壯盛軍容。

本次中部場次活動在中華職棒中信兄弟球隊全力支持下，中信兄弟在球賽期間安排撥放「運動員戰士紅不讓」影片，向在場國軍英雄們致上最敬意。

陸軍司令部表示，除號召官兵進場欣賞球賽，以具體的行動，證明國軍力挺棒球運動的立場；更希望能藉由「運動員戰士紅不讓」活動，使國軍保國衛民的使命，與棒球球員奮戰不懈之精神互相鏈結，並透過交流與互動，宣揚全民國防理念，增進國人對全民國防事務的認同與支持。

中職與國防部合作敬軍活動，8月16日在Lamigo桃猿隊主場桃園球場，派出空軍5架F-16戰機衝場、8月23日在中信兄弟主場台中洲際球場，由陸軍與中信兄弟合作敬軍、8月28日在統一7-ELEVEn獅主場高雄澄清湖球場，則是海軍與統一7-ELEVEn獅合作敬軍表演。