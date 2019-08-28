中國政府上周欽點深圳加入金融領域的改革，成為新的經濟特區後，國際金融開放還沒正式開始，深圳的房屋已先遭搶購一波。

中國政府於 8 月 18 日公布支持深圳建設計畫後，當周的周末，新屋銷售總量較前一周跳升 10%，短短一個週末就售出 173 套房。

深圳南山區的房屋經銷商表示：「上週末開始，房市變得相當熱絡，過去猶豫不決的客戶，都相繼回來詢價買房」。南山區有許多科技大公司，包括騰訊、中興通訊等。

深圳房市銷售火熱的現象，出現在 7 月北京當局重申「房住不炒」、落實房地產長效果管理機制之後。根據中國前 100 大開發商的報告，7 月新屋成交數已平均減少 29%。

不過中國房價仍持續上漲，7 月 70 個大城市新建房屋均價年增 9.7%，漲幅雖較年初放緩，但已是連續第 46 個月上漲。深圳更在全球房價最貴地區榜上，排行第五，儘管深圳政府自 2017 年來，不斷推出打房政策，抑制投資購屋行為。

分析師認為，中國政府點名深圳加入金融領域的改革，是將取代香港而來，而為了鼓勵大型國際公司在深圳設立總部或分公司，最終可能會允許外國人買房。

「深圳的房屋銷售在短時間內快速增加，很大的程度得益於政府對深圳升級的決心，市場認為在深圳投資房地產是個很好的地方」上海 E-house 研究發展所所長 Yan Yuejin 表示。

Yan Yuejin 補充表示，對於許多買地的開發商而言，期待北京的政策將促進銷售，讓囤地的壓力減輕，但不希望房價持續上漲，以免當地政府再推出更強硬的打房措施。

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