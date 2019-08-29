週四 (29 日) 交易，原油期貨獲得支撐，係因中國當局試圖降低中美貿易戰升級的恐懼，讓 WTI 原油期貨收盤價格登上 2 週多來高點。

前一日 EIA 公布美國原油庫存意外大幅下降。

與此同時，天然氣期貨價格連續 2 日收高，係因交易商關注颶風多利安 (Dorian) 的路徑，目前預計路徑偏離墨西哥灣生產區。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 93 美分或 1.7%，收每桶 56.71 美元，根據道瓊市場數據，此為 8 月 13 日以來的最高收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲美 59 美分或 1%，收每桶 61.08 美元。該契約週五收盤後到期。

中國商務部發言人週四表示，中國不會立即回應最新一輪關稅，有助於化解市場對中美貿易戰升級的擔憂。不斷升級的中美貿易戰引起大眾擔心全球經濟放緩，並擔憂美國陷入經濟衰退的可能性，這將衝擊能源需求。

EIA 週三公布，上週 (8/23 止) 美國原油庫存下降 1000 萬桶，為 7 月 19 日止的一週以降最大單週庫存減少數量 (該週減少 1080 萬桶)。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 每日報告指出，「美國原油庫存大幅下降，提醒了市場 OPEC 與其盟國仍努力減產以縮緊石油市場的事實。」

另外，他提到颶風多利安路徑轉向一事，「現在看起來墨西哥灣與其生產都不會嚴重中斷或石油生產停滯。」截至周四下午的天氣預報，預計多利安週一登陸美國，成為 4 級颶風。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>