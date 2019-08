今(30)日稍早迎來了蘋果9月發表會的美麗邀請函,正當所有果迷都歡欣鼓舞、昂首期待的時候,有消息指出即將發表的iPhone 11可能支援Apple Pencil觸控筆。

據外媒報導,28日向開發者公布的最新測試作業系統iOS 13.1,首度出現Apple Pencil的描述句,「If your app links PencilKit, and its deployment target is iOS 13.1 or later, you can now submit it to the App Store. (53811027)」。因此推測,iOS 13.1與PencilKit將會出現在iPhone 11新機的功能上。

雖然大家相當驚訝iOS 13.都還發布正式版,怎麼就已經出現13.1的測試版?蘋果於今天6月的WWDC開發者大會上表示,iOS 13系統將會在秋季推出正式版,適用於iPhone 6s以上所有的機型。