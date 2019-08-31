美中貿易戰愈演愈烈、聯準會降息壓力大，引發10年期與2年期美債殖利近日頻頻倒掛，經濟衰退警鐘持續響起。不過，法人指出，這次倒掛與過往有兩大不同，一是長債殖利率先行下跌、二是10年期與3個月美債殖利率先行倒掛，因此，對景氣預測可能與過去不一樣，預料美股後市仍有高點可期。

中國大陸宣布對美國汽車、黃豆、原油等三大類商品加稅，引發美國再次反擊，除了將調高關稅之外，也呼籲美企全面撤出中國，令市場恐慌情緒升高。考量貿易戰對經濟的威脅提升，聯準會9月再度降息幾乎已成板上釘釘，壓抑美債殖利率，而10年美債殖利率甚至低於2年期，頻頻出現倒掛情形。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，過去，長短期債券殖利率倒掛，通常伴隨著經濟衰退的現象，因此被股市投資人視為重要參考指標。然而，這次有別於過去。首先是，過去聯準會在景氣成熟階段，為避免通膨過熱，採取連續升息，導致短債利率大幅上揚，超越長債水準；而這次是通膨低迷，市場對降息的預期，引導長債利率走低。

其次，過去長短期債券利率倒掛優先發生在10年期與2年期，之後若10年期與3個月利率跟進倒掛，那麼11個月後，景氣才開始進入衰退狀態；而這次正好相反，10年期與3個月利率先行出現倒掛，接著才是10年期與2年期。

陳世杰認為，從上述兩大跡象顯示，這次倒掛的情形與過去可能不一樣，也就是說，景氣成長趨緩是事實，但衰退並非必然發生。就算這次經驗再次奏效，經濟衰退通常出現在利率倒掛後11到15個月，期間因為市場資金行情發酵，可能帶動美股震盪走高。

統計過去8次，10年期與2年期美債利率倒掛後6個月，美股正報酬機率近9成，平均報酬率9%。而從倒掛發生到美股創新高的期間，平均最大報酬率更有18.9%，顯示美股後市還有高點可期。