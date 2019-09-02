王立文／《易經》和《孫子兵法》研究學者，美國凱斯西儲大學機械工程博士，曾任職美國太空總署，元智大學教授及前副校長

韋安／資深媒體人、策略規劃

「郭台銘真的會出來選嗎？」這已是一個「低能」的問題，和不是問題的問題。從郭台銘及其陣營最近的言行，其無論「中秋起義」，或在9月17日中選會聯署公告後，他獨立參選的可能性都極高。

不過，還是帶著這個問題，請《易經》和《孫子兵法》研究學者王立文，用《易經》卜卦，來尋找最後的答案。王立文，美國凱斯西儲大學航太機械工程博士，曾任職美國太空總署，元智大學教授及前副校長。

2019年8月31日，下午5時，以此一問題，提出2個2位數數字，請王教授卜卦得《易經》上下卦，爲到64卦像中之一：

《澤地萃》第45卦

萃原本意指草木叢生繁茂，可引申為聚會、群聚。澤在地上有水，大地受到滋潤萬物澤水群聚而生。這與郭台銘財力雄厚，易於薈聚人馬，柯王都靠過來了非常相似。

得「萃」卦人事可以亨通，利於集合人才共同謀事，或有德高望重的人相助。凡事可以大開大合舉行，不宜節儉吝嗇。利於出擊，而不利於等待、退守。

《易經》有64卦，每卦又有6個爻，此卦的第一個爻為「初六」：「有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往無咎。」

這句話的意思，前半段講因為不能信守承諾而引來動亂，初選失敗還要獨立參選，以此而集會，可能動輒得咎（被開除黨籍）。後半講，如果能把事情說開，放下身段與人溝通，握手言和，那麼就可。

但是「萃」也有憔「悴」意思。為了獨立參選，郭台銘也一定左思右想，傷透腦筋，身心憔悴。凶吉還要看其他5個爻的卦象，和人為努力的空間有多大。

卜得《澤地萃》卦，與郭台銘的現況，有驚人的貼切。他目前確實在大舉「招兵買馬」，招攬了基金會副執行長和發言人，以及國民黨的前青年軍加入郭團隊。最近連副手人選，也傳出有了著落。

目前，是從《易經》卜出來的卦象得知，郭台銘出來選的機會很大，但他第二階段的總統路，是否能走的順遂？最終結局如何？以後有機會再以《易經》，為讀者找尋答案。

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