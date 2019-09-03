中光電 (5371-TW) 今 (3) 日宣布，旗下 100% 子公司中光電智能感測公司，已完成向 Global MEMS Corp.(GMEMS) 收購其 MEMS 相關業務及資產之收購案，正式跨入 MEMS(微機電系統) 新事業領域。

中光電表示，中光電智能感測為中光電 7 月底新設 100% 持有子公司，實收資本額新台幣 1.8 億元，主要從事 MEMS 技術之研發、製造與銷售 MEMS 元件、模組和解決方案，為 MEMS 感測器解決方案的提供者。

中光電表示，GMEMS 成立於 2013 年，為利基型、開發導向的 MEMS IC 設計商，重點發展產品包括工業 4.0 震動 / 壓力感測器、MEMS 麥克風、氣壓計、超聲波感測器等，與中光電預計開發的工業 4.0 感測器、MEMS auto-focus(自動對焦)、LiDAR (Light Detection And Ranging，光達) 等具備互補與綜效效益，收購完成後，將可提供完整的 MEMS 模組產品及解決方案，目前 GMEMS 員工人數 21 人，研發人員約 10 名。

中光電總經理暨中光電智能感測董事長林惠姿表示，近年來 MEMS 元件在消費電子應用如智慧型手機與平板電腦的滲透率迅速拉高，主要供應鏈以國際大廠包含博通、博世、意法半導體、德州儀器等為主，而 MEMS 感測器用於物聯網底層的資料偵測，連結至資料處理器後將可產生大數據做為更廣泛的分析應用，預期包括工業 4.0、智能家居、智能運動、穿戴裝置、智慧製造、智慧城市等，都有大量需求，未來應用成長潛力大。

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