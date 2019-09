被譽為「怪獸」颶風的多利安( Dorian ),日前挾五級颶風之姿,登陸太平洋島國巴哈馬,為該國歷來面臨最強颶風,也是大西洋史上第二,造成巴哈馬至少 20 人死亡的慘劇,連位於大巴哈馬島( Grand Bahama )唯一的國際機場也被摧毀。雖然多利安後有減弱趨勢,但當地時間 5 日撲向美國南、北卡羅來納州等區時,仍傳出淹水、停電等災情。

綜合外媒報導,多利安颶風的強度已減為第二級( Category 2 ),但帶來的威脅仍不容輕忽,美國國家颶風中心表示,颶風減弱並不代表多利安「不再危險」,呼籲大家要持續提高警覺。據悉美國喬治亞州、南北卡羅萊納州共有 24 萬家戶因多利安來襲而遭遇停電,大部分位於沿岸地區,經過搶修後,仍有 10 萬戶處於停電狀態。

「這僅是開始,前頭還有漫漫長夜等著我們」。美國《 NBC News 》報導,北卡羅萊納州州長洛伊·庫柏( Roy Cooper ) 5 日視察當地避難所時,要居民盡快前往安全地區勿離開,並說:「這不會只是輕輕掃過而已,無論登陸與否,颶風眼的逼近都足以在北卡羅萊納州造成大規模破壞」。

隨著多利安近逼美國東岸,水位上升已成為主要問題,美國國家颶風中心稱,多利安帶來的豪雨加上潮汐,恐導致沿岸多區被淹。而從美國新聞台的畫面可以看到,南卡羅來納州查爾斯頓( Charleston )市的部分地區淹水,強風也將樹木折斷;包含南北卡羅來納州與喬治亞州在內,當局已勒令疏散數十萬居民。

Evacuation Orders Lifted for Beaufort, Jasper, and Colleton Counties at 3:00 PM Today |

Evacuation Orders Remain in Effect for all Zones in Charleston, Dorchester, Berkeley, Georgetown, and Horry Counties https://t.co/zAH9IevO2A

— SC Governor Press (@scgovernorpress) 2019年9月5日