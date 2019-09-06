▲多利安日前重創巴哈馬，幾乎將當地夷為平地。（圖／美聯社／達志影像）
▲多利安日前重創巴哈馬，幾乎將當地夷為平地。（圖／美聯社／達志影像）

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被譽為「怪獸」颶風的多利安（ Dorian ），日前挾五級颶風之姿，登陸太平洋島國巴哈馬，為該國歷來面臨最強颶風，也是大西洋史上第二，造成巴哈馬至少 20 人死亡的慘劇，連位於大巴哈馬島（ Grand Bahama ）唯一的國際機場也被摧毀。雖然多利安後有減弱趨勢，但當地時間 5 日撲向美國南、北卡羅來納州等區時，仍傳出淹水、停電等災情。

▲颶風多利安在重創巴哈馬後，持續朝美國東岸逼近。圖為 9 月 5 日美國北卡羅萊納州的水電工人試圖修復遭颶風摧毀的線路。（圖／美聯社／達志影像）
▲颶風多利安在重創巴哈馬後，持續朝美國東岸逼近。圖為 9 月 5 日美國北卡羅萊納州的水電工人試圖修復甫遭龍捲風摧毀的線路，以免多利安來襲雪上加霜。（圖／美聯社／達志影像）

綜合外媒報導，多利安颶風的強度已減為第二級（ Category 2 ），但帶來的威脅仍不容輕忽，美國國家颶風中心表示，颶風減弱並不代表多利安「不再危險」，呼籲大家要持續提高警覺。據悉美國喬治亞州、南北卡羅萊納州共有 24 萬家戶因多利安來襲而遭遇停電，大部分位於沿岸地區，經過搶修後，仍有 10 萬戶處於停電狀態。

「這僅是開始，前頭還有漫漫長夜等著我們」。美國《 NBC News 》報導，北卡羅萊納州州長洛伊·庫柏（ Roy Cooper ） 5 日視察當地避難所時，要居民盡快前往安全地區勿離開，並說：「這不會只是輕輕掃過而已，無論登陸與否，颶風眼的逼近都足以在北卡羅萊納州造成大規模破壞」。

隨著多利安近逼美國東岸，水位上升已成為主要問題，美國國家颶風中心稱，多利安帶來的豪雨加上潮汐，恐導致沿岸多區被淹。而從美國新聞台的畫面可以看到，南卡羅來納州查爾斯頓（ Charleston ）市的部分地區淹水，強風也將樹木折斷；包含南北卡羅來納州與喬治亞州在內，當局已勒令疏散數十萬居民。

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