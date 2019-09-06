水利署第四河川局在濁水溪自強橋下游段疏濬作業管制站「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」，今由局長李友平主持，彰化地檢署、雲林地檢署、廉政署中調組專門委員黃文貞、雲林縣調查站、第五河川局長張庭華、雲林、南投、彰化、嘉義縣等縣府單位、轄區砂石業者及社區民眾約120人共襄盛舉，期能將疏濬作業透明化制度化改變傳達社會各界。

四河局長李友平表示，疏濬是為了增加通洪斷面，減少河道內引發揚塵砂源，將沿岸水流導至河心，提昇河防安全﹔水利署自95年起辦理河川疏濬採售分離制度，除施設地磅管制站，延聘保全人員24小時監看，也設置遠端監控系統管制，對於疏濬管理制度，已由人工導向智慧科技，疏濬工區的載運土石數量可即時回傳雲端系統，這就是「人在做、天在看」。

雲林地檢署檢察長郭永發說，對於河川疏濬，要「保障合法、取締非法」，倘有非法事件發生，雲林地檢署一定主動介入調查。

彰化地檢署檢察長徐錫祥指出，除了透過健全疏濬制度與科技協助智慧監控，加強防治河川盜濫採等防弊措施，最重要的是社會大眾能「從心做起」，讓廉政守法觀念深植心中，為自己生活的這塊土地感到驕傲榮耀。

另外，此次說明會邀請雲林地檢署郭智安檢察官宣講廉政法令，提醒公務員、民眾皆應遵守法紀。

局長李友平於座談時表示，四河局皆有防治不法決心，疏濬業務導入智慧管理，並請廉政加強監督，諸如政風全面參與採購業務監辦，並配合水利署查核措施，希望透過檢、警、調、廉共同合作，對不法情事機先遏止，達到「疏濬業務零弊端」的成果。