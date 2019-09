中華奧會於今明兩日舉辦「2019年國際婦女與運動研討會」,以「女性培力,永續發展」為主軸,邀請到包括世界棒壘球總會秘書長暨亞洲壘球總會主席Ms. Beng Choo LOW、聖露西亞奧會主席Senator the Hon.Fortuna BELROSE、帛琉奧會秘書長同時也是國際奧會委員Ms. Baklai TEMENGIL及澳大利亞辦事處副代表Ms.Susan MOORE等多位在運動或政治領域具備領導地位的女性外賓共同研討女性賦權與領導統御,以及建構多元安全的運動環境。會議亦邀請日本婦女運動研究中心Etsuko OGASAWARA執行長分享日本女性運動員的終生學習策略。

在10日的研討會開幕式中,中華奧會林鴻道主席並與聖露西亞奧會BELROSE主席共同簽署兩會雙邊合作協議,為台灣與聖露西亞的雙邊體育交流開啟新頁。此次簽訂合作協議範疇包含兩會國家隊與青年隊交流互訪與共同訓練、官員與職員交流、教練訓練交流與合作、醫學科學與運動禁藥管制交流、奧林匹克學院交流合作等。

中華奧會林鴻道主席表示,聖露西亞為我國邦交國之一,兩國有許多在不同領域及項目上的合作,希望透過體育運動,讓台灣和聖露西亞可以有更緊密的交流。

中華奧會自2011年起即以「健康、活力、新契機」為主題,開辦國內首次探討婦女與運動議題之「國際婦女與運動研討會」,課程內容嚴謹豐富,不僅呼應國內推動性別主流化之政策,且符合國際奧會積極推動婦女參與運動之策略,深獲各界好評及國際上之讚許,因而獲得體育署肯定,鼓勵爾後持續辦理。 嗣後,即以每兩年一次舉辦至今,今年將是第5屆舉辦國際婦女與運動研討會。

今年中華奧會婦女與運動委員會以女性培力:永續發展(Women: The Makers of Sustainable Development in Sport)為會議主題,透過專題演講、經驗分享等方式,探討包括女性賦權與領導統御(Empowerment and Leadership);健康促進與終生學習(Health Promotion and Lifelong Learning);以及多元與安全的運動環境(Safe Sport)等子題。本次會議也辦理海報論文發表展,邀請參與教育部體育署「運動愛臺灣」專案的縣市政府將其執行成果參與海報論文分享,該專案是關於女性運動推廣,包括課程與環境方面。研討會最後也將評選兩名優選及佳作若干名頒發獎狀。