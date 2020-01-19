▲武漢肺炎再添17起確診病例。（圖／翻攝AlJazeera）
▲武漢肺炎再添17起確診病例。（圖／翻攝AlJazeera）

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武漢肺炎疫情持續擴大，不排除人傳人。根據中國武漢市衛生局委員會在當地時間 1 月 19 日凌晨 0 點發布的公告內容顯示， 17 日當天該市新增 17 起確診病例，其中 3 人病情嚴重，目前患者均在武漢醫院金銀潭醫院及相關醫院治療。直至目前為止，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎病例 62 例，出院 19 起、重症 8 起、 2 人死亡。武漢市衛生單位將對全市疑似病例展開檢測工作。

據了解， 17 名新增患者中，包括 12 名男性及 5 名女性，其中 60 歲以下 9 人，另外 8 人則為 60 歲以上，年紀最大者為 79 歲、最小 30 歲，染病徵召為發燒、咳嗽或兩者皆有。公告指出，部分染病案例並未到過華南海鮮批發市場，未來會加強預防檢測。

大陸官媒引述專家說法，指綜合患者的臨床表現、密切接觸者的醫學觀察報告等，本次疫情傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，強調疫情可防可控，新型冠狀病毒肺炎總體是可治的。
然後大陸網友對於官方說法並不買單，不少人質疑，就連日本、泰國都出現確診病例，越南、新加坡也出現疑似病例，但是中國除了武漢之外，其他地區皆外傳出病例，並不合理，懷疑官方隱匿疫情。由於近期正值大陸春運， 30 億人次客流該如何預防，也讓大陸網友相當擔憂。香港媒體報導稱，深圳和上海已發現疑似病例，但消息未獲官方證實。
▲大陸網友質疑官方隱匿武漢肺炎疫情的嚴重性。（圖／翻攝微博）