武漢肺炎疫情持續擴大,不排除人傳人。根據中國武漢市衛生局委員會在當地時間 1 月 19 日凌晨 0 點發布的公告內容顯示, 17 日當天該市新增 17 起確診病例,其中 3 人病情嚴重,目前患者均在武漢醫院金銀潭醫院及相關醫院治療。直至目前為止,武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎病例 62 例,出院 19 起、重症 8 起、 2 人死亡。武漢市衛生單位將對全市疑似病例展開檢測工作。

據了解, 17 名新增患者中,包括 12 名男性及 5 名女性,其中 60 歲以下 9 人,另外 8 人則為 60 歲以上,年紀最大者為 79 歲、最小 30 歲,染病徵召為發燒、咳嗽或兩者皆有。公告指出,部分染病案例並未到過華南海鮮批發市場,未來會加強預防檢測。

Update on #Wuhan pneumonia outbreak:

17 new cases have been reported in Wuhan, making a total of 62 confirmed diagnoses as of midnight January 18.

Of the 62, there have been two deaths, eight severe cases and 19 cured cases. Further inspections on suspected cases are underway. pic.twitter.com/vPsfr3YxSR

— CGTN (@CGTNOfficial) January 19, 2020