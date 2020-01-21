春節旅遊夯景點　嘉市強化古蹟搶救演練

農曆春節將屆，嘉義市內有許多旅遊熱點，消防局為維護春節期間旅客安全，特於21日上午9時假本市超夯景點「檜意森活村-營林俱樂部」，實施災害搶救組合訓練，由第二消防大隊後湖分隊等單位實兵演練，以加強消防人員對歷史建築物搶救部署及救災技能，確保市民生命財產安全。

本次組合訓練，針對該處所講解周遭地理環境、水源位置及建築物內部架構，並預擬搶救部署方案；隨後即由第二大隊副大隊長蘇莫捷率人車前往現場實兵演練，本次演練消防隊火災搶救重點包括：

（一）建築本體與文物搶救模擬：歷史古蹟建築物發生火災時，適當調整水線，減輕對古蹟本體的傷害，並透過外部水霧射水進行周界防護，以減少對木造建築直接衝擊，同時防止飛火延燒。

（二）人命救援模擬：木造建物延燒快，消防隊須進入迅速救出受困民眾，並給予適當救護處置及送醫。演練項目則規劃有破壞、人命搜救、傷患救護、侷限火勢、滅火及照明架設等搶救任務，過程除著重人命搶救外，亦重視內部文物易毀損特性，藉此強化消防人員對於古蹟歷史建築物火災搶救認知，完成人命救助、滅火等主要救援目標外，同時維護古蹟完整性。

嘉義市政府消防局表示，鑑於法國巴黎聖母院及日本沖繩縣那霸市的首里城大火，許多珍貴的古蹟及歷史文化遺物付之一炬。歷史文化資產具有不可替代特性，為強化及整合古蹟歷史建築物整體火災預防策略、防火管理機制及災害應變與搶救作業能力，期藉平時演練之效果，提升整體古蹟與歷史建築物抗災能力及建立更安全的火災搶救模式。