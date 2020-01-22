《NHK》週三 (22 日) 報導，日本三菱汽車 (7211-JP) 所生產的柴油車，疑似在廢氣排放的檢測過程中作弊，該公司位在德國的所有相關部門，於週二 (21 日) 時遭到了德國檢調單位的全面搜索。

三菱汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

德國檢調單位在 21 日表示，三菱汽車因涉及詐欺，當天他們在德國法蘭克福等 10 個地點，針對三菱汽車的相關設施還有生意往來對象進行了搜索調查。

根據德國檢調單位說法，在三菱柴油車上所搭載的 1.6 升及 2.2 升兩款引擎，疑似在廢氣排放的測試過程，使用了遭到禁用的裝置，並藉此降低有害物質的排放量。

當局認定，透過不法手段而通過檢測的引擎款式，已經實際搭載在車輛上並進行販售。他們將鎖定相關的涉案人員，來實施進一步的調查。

三菱汽車在面對 NHK 的採訪時表示，由於尚未掌握詳細情形，所以無法發表評論。

而在柴油車廢氣排放的相關問題上，在過去 2015 年時，德國福斯汽車就曾遭踢爆在軟體上動手腳，以讓他們的柴油引擎在廢氣排放測試中過關的醜聞。而且就在醜聞爆發不久後，福斯旗下的奧迪汽車也爆出了相同問題，並使得多家汽車廠商陸續接受調查。還導致柴油車在歐洲市場的銷量一落千丈。

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