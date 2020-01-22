中華女子冰球隊出發前往荷蘭愛因荷芬參加世界盃U18賽事，今年將與荷蘭、哈薩克和澳洲，爭奪唯一1張升上1級的門票，若能全勝升級，將創造我國史上的最佳紀錄。

中華女子冰球隊屢創佳績，去年成人隊也在2級B組全勝升級，而本屆女子U18則有6人去年在成人隊當中；去年U18代表隊在2級A組拿下2勝、1和、1敗，排名第三，總教練尹安中認為，「今年球隊陣容更勝去年，也更加完整，很有機會拚冠。」

本屆U18最強對手則是地主荷蘭，擁有身材優勢，去年才從1級被降級，是台灣升級最大的障礙。哈薩克和澳洲去年都有跟中華隊對戰，當時中華女將6：2擊敗澳洲，1：3不敵哈薩克，但去年哈薩克擁有最佳守門員坐鎮，讓中華隊屢攻不下，今年可能不會參加，對我是大利多。

2019年台灣冰球大放異彩，男子隊隊史首度參加奧運資格賽，就在第一階段三戰全勝晉級，雖然次輪不敵西班牙和荷蘭，但仍創下隊史新猷。女子冰球也在世錦賽奪下隊史首面世界級獎牌。

尹安中認為，「近年冰球協會成為最強後盾，去年女子隊從9月開始，先後到南韓和泰國比賽移訓，11月則參加首屆台灣盃女子邀請賽，12月則有中正盃錦標賽，也讓女將汲取滿滿的經驗，成為成績突飛猛進的主因。」

張恩婗、高葦庭和黃純琳剛結束冬季青年奧運返國，就馬不停蹄加入U18國家隊訓練。其中拿下我國東青奧史上首面獎牌的張恩婗表示，「我在東青奧的表現不夠好，但累積很多經驗，希望能在U18賽事有更好的表現。」

黃純琳則笑說，「其實時差還沒調回來，索性就不調了，直接出發到荷蘭，剛好能適應當地時差，也能更快適應。」