新型冠狀病毒(COVID-19)疫情全球升溫，日本首相安倍晉三稍早與國際奧會(IOC)主席Thomas Bach電話會議之後，宣布東京奧運延至2021年夏季以前舉行，東京百餘年以來3度成功申辦奧運，卻僅有1次順利落幕。

日本原本堅守東京奧運依照原定計劃續辦的立場，不過《USA TODAY》驚爆，資深國際奧會委員Dick Pound透露東奧將會延至2021年舉辦。果然在周二晚間，日本媒體報導安倍與Bach進行電話會談，提議將奧運延後一年，隨後雙方也達成共識。

自從第一屆奧運1896年在雅典開辦以來，東京已經3度成功獲選為奧運主辦城市，但東奧遭遇變故在歷史上已經不是第一次，2020年的東京奧運因為病毒疫情大流行而改期，1940年則是因為迫在眉睫的第二次世界大戰。

東京在1936年以37票擊敗芬蘭的赫爾辛基，獲得第十二屆奧運會(1940年)的奧運主辦資格，這對日本來說有2個重大意義，其一，這是第一次由非西方國家獲得主辦權，其二，日本入侵滿州的九一八事變，以及退出國際聯盟，在引發人道爭議以及外交關注之下，需要藉由主辦奧運來提升國際聲望。

不過在1938年，日本奧委會遭勢力日漸強大的軍方施壓，加上戰時的木材、鋼鐵匱乏，以及反對舉舉辦奧運的聲浪高漲，在多方壓力下只好停辦。原本IOC決議交由赫爾辛基接手辦理，不料二次世界大戰爆發，一直到戰後的1948年，才由倫敦復辦奧運。

一直到1964年東京才順利舉辦奧運，因為是第一個亞洲城市成功舉辦，對於戰後的日本而言意義非凡，值得注意的是，時任首相的岸信介帶領東京成功爭取1964年的奧運，而岸信介正是現任首相安倍晉三的外祖父，帶領日本重返榮耀的意味濃厚。若非人禍不斷，2020年之後的東京，將會追平倫敦，並列主辦最多次奧運的城市。

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