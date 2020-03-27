在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎），截至台灣時間 27 日上午，已造成全球逾 52 萬人染疫，美國甚至超過中國和義大利，成為目前確診人數最多的國家。世界衛生組織秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）警告，新冠肺炎疫情正在加劇，可能導致數以百萬計的民眾喪命。

"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate. The first 100,000 cases took 67 days. The second 100,000 took 11 days. The third 100,000 took just 4 days. The fourth 100,000 just 2 days. Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

譚德塞 26 日出席 20 國集團（ G20 ）領袖視像會議時指出，疫情正在迅速惡化中，第 1 個 10 萬例耗時 67 天才達到，但從 10 萬到 20 萬只用了 11 天，再增加至破 30 萬更只花了 4 天，而 40 萬確診病例則只需要 2 天，聲稱「若各國再不採取積極行動，數百萬人可能會因此喪生」，在這場席捲全球的瘟疫中，沒有任何 1 個國家能置身事外，喊出「戰鬥、團結、燃燒」的口號。

譚德塞又指出，現在已有部分國家選擇封城等強烈的限制措施，雖然有助於減緩病毒傳播速度，但無法從根本解決問題，必須採取更多行動才能消滅病毒，為此各國應加強醫護人員培訓，為潛在患者進行檢測，隔離患者及追查接觸者。

此外，譚德塞也重申，有鑑於醫療資源分配不均等問題，與會各國應提高醫療保護設備產能，同時撤銷出口限制，使醫療設備的分配能更趨公平。

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