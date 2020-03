在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」(簡稱新冠肺炎),截至台灣時間 27 日上午,已造成全球逾 52 萬人染疫,美國甚至超過中國和義大利,成為目前確診人數最多的國家。世界衛生組織秘書長譚德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus )警告,新冠肺炎疫情正在加劇,可能導致數以百萬計的民眾喪命。

"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.

The first 100,000 cases took 67 days.

The second 100,000 took 11 days.

The third 100,000 took just 4 days.

The fourth 100,000 just 2 days.

Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020