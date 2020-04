在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )」(簡稱新冠肺炎)疫情肆虐全球,各國醫療物資普遍不足,而台灣因為較早佈署,口罩、酒精等防疫物品的供應也開始到位。英國《金融時報》報導,台灣有意在近期援助歐盟數百萬個口罩,幫助歐洲對抗新冠肺炎,但此舉可能會激怒北京。

Taiwan in talks over gift of coronavirus masks to EU https://t.co/2Rbe3LXsVs

— Financial Times (@FinancialTimes) April 1, 2020