在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）」（簡稱新冠肺炎）疫情肆虐全球，各國醫療物資普遍不足，而台灣因為較早佈署，口罩、酒精等防疫物品的供應也開始到位。英國《金融時報》報導，台灣有意在近期援助歐盟數百萬個口罩，幫助歐洲對抗新冠肺炎，但此舉可能會激怒北京。

Taiwan in talks over gift of coronavirus masks to EU https://t.co/2Rbe3LXsVs — Financial Times (@FinancialTimes) April 1, 2020

《金融時報》報導指出，北京 3 月時曾向歐盟承諾會提供 220 萬個口罩，但目前台灣方面也在進行口罩的捐贈，數量或許將超過北京承諾的數字。 1 位歐盟官員在談到台灣捐贈口罩的計畫時表示，樂見全球團結抗疫，但也坦承這舉明顯將牽動中國的敏感情緒。

歐盟執委會主席范德賴恩（ Ursula von der Leyen ） 3 月 18 日宣布，中國將提供歐盟 200 萬個外科口罩、 20 萬個 N95 口罩與 5 萬份病毒檢測試劑，不過目前仍在等待中方送出物資，一旦物資抵達歐盟，將優先送往疫情最嚴重的義大利。

該報導也指出，台灣捐贈口罩的計畫是所謂的「防疫外交」一環。在北京的阻撓下，台灣一直被排除在世界衛生組織（ WHO ）外，不過台灣當局仍積極運用其成功的防疫經驗，促進與國際社會的合作，特別是與「志趣相投」的西方民主國家的合作。在有關單位的努力下，除了口罩已達 1300 萬片的日產量之外，台灣經濟部也已於 30 日宣布和澳洲達成防疫物資合作，以 3 噸不織布材料的訂單，交換 100 萬公升酒精原料，這數量可生產 422 萬瓶( 330ml ／瓶)的消毒酒精。

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