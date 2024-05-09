清心福全「買一送一」喝到母親節！優多綠茶半價　星巴克也買1送1

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高雄的朋友太幸福！清心福全「高雄林園東林店」慶祝開店週年祭出優惠活動，即日起至5月12日母親節，大杯「優多綠茶買一送一」連續喝4天，幾乎是全天10:00-23:00從早到晚都有好康。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限到店消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 高雄林園東林店 資訊
地址：高雄市林園區東林西路287號
電話：07-6426966
📌星巴克母親節先喝「第二杯半價」！本週末「買一送一」
星巴克LOVE MOM母親節第一波先喝「第二杯半價」，即日起至5月10日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料第二杯半價優惠，趁優惠開喝「星冰樂也第二杯半價」。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
緊接著本週末母親節再喝2天「買一送一」！5月11日至5月12日六日兩天至全台星巴克門市，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。