母親節買一送一！星巴克、清心福全、五桐號、清原共13家半價優惠

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星巴克LOVE MOM母親節優惠，即日起至5月10日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料第二杯半價優惠，趁優惠開喝「星冰樂也第二杯半價」。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
本週末再喝2天「買一送一」！5月11日至5月12日六日兩天至全台星巴克門市，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌清心福全「優多綠茶買一送一」連4天！高雄人母親節喝優惠
高雄的朋友太幸福！清心福全「高雄林園東林店」慶祝開店週年祭出優惠活動，即日起至5月12日母親節，大杯「優多綠茶買一送一」連續喝4天，幾乎是全天10:00-23:00從早到晚都有好康。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限到店消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 高雄林園東林店 資訊
地址：高雄市林園區東林西路287號
電話：07-6426966
📌五桐號：母親節外送「買一送一」爽喝14天
五桐號母親節外送優惠！即日起至5月21日，Uber Eats外送平台獨家開喝荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲都「買一送一」！「荔枝冰茶凍飲」以荔枝果香結合清雅茶香搭配滑順Q彈的綠茶凍、「綠茶多多凍飲」則以冰鎮茉莉綠茶加上特濃發酵乳酸多多並搭綠茶凍，雙雙半價划算開喝。
📌清原芋圓「買一送一」南北2家限店優惠
幫大家挖出清原芋圓「買一送一」南北2家限店優惠！清原芋圓桃園新屋中華店遷移新址，歡慶三週年慶暨母親節推出優惠活動，5月11日懷舊綠豆沙「買一送一」、5月12日芋頭沙西米露「買一送一」，連續2天指定品項半價從上午10:00喝到晚間19:00。提醒大家，限到店消費，一人限購一組，外送及外送平台不適用；優惠不併用；加料需另行計價，不列入優惠中。
清原芋圓桃園新屋中華店 資訊
地址：桃園市新屋區中華路232-1號
電話：03-4971212
而台南永康清原大橋店也有獨家優惠，5月10日芋頭鮮奶露「第二杯半價」、5月11日雙芋冰嫩仙草凍「第二碗半價」，外送、來電自取、現場購買都有優惠；母親節當天5月12日則有「芋頭沙西米露買一送一」，到店消費還加碼贈送「百元抵用券」，只限來電自取及現場購買。提醒大家，每人限購兩組；優惠不併用。
台南永康清原大橋店 資訊
地址：台南市永康區東橋一路5號
電話：06-302-6663
📌烏弄：母親節Uber Eats外送「買一送一」喝到5月21
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。
📌功夫茶：「蜜桃胭脂紅茶」新上市！「買一送一」喝12天
功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」上市，清爽耐喝的果香調紅茶迎接夏日，5月1日至5月12日「蜜桃胭脂紅茶」全台門市「買一送一」！優惠從51勞動節爽喝到母親節。限到店每人限購2組；5月13日至5月31日買2杯新品免費送「Carol Meat聯名保冰袋」，超可愛又實用，限到店消費才有；各店數量有限，送完為止。
📌康青龍：Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」優惠，清爽軟嫩黑仙草加入清爽系茉莉綠茶或醇香奶茶都很對味，趁買一送一入手好划算；Uber One會員消費滿350元還有「再享85折」加碼好康。
📌七盞茶限店「買一送一」
中台灣的朋友也別傷心，七盞茶台中限店優惠來了，距離一中街夜市走路3分鐘的七盞茶台中北區三民店，歡慶開幕祭出獨家好康，出5月12日至5月14日七盞茗茶系列「買一送一」、5月15日至5月16日「碧玉奶綠77折」。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動只含指定系列；每人每次限購兩組(共4杯)；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約；優惠不併用；
七盞茶Seventea 台中北區三民店 資訊
地址：台中市北區三民路三段114號
電話：04-2225-2236
營業時間：週一至週四10:00-22:00、週五至週日10:00-23:00
📌CoCo都可母親節優惠！明星手搖30元、百香雙響炮特價40元
CoCo都可27歲生日慶遇上母親節，不只有街邊店還有芒果冰沙(大)優惠價45元（原價60元）；還祭出明星手搖下殺限時優惠，5月9日至5月12日，開喝清爽系咀嚼飲品「檸檬奇遇桔特價30元」、熱賣16年的「百香雙響炮特價40元」；全台各門市將可自選2天為限定飲品下殺超值優惠，出發喝優惠前，記得先到官方粉專或電話詢問。提醒大家，門市臨櫃、都可訂線上同步優惠(商場門市/部門門市不參與)。
📌萬波島嶼紅茶：春橙系列「單杯8折」
萬波島嶼紅茶選用有農糧署生產履歷認證的新鮮柳丁果肉，打造適合春天引用的春橙翡翠、春橙愛玉、春橙烏龍手搖飲料。即日起「春橙系列8折」優惠，門市現場購買、電話自取或外送都有折扣。提醒大家，數量有限，售完為止；線上平台、外送平台皆不適用。
📌cama café慶祝母親節！中杯「免費升級」大杯
5月6日至5月12日，全台cama café門市購買指定手沖精品咖啡（莓果 女伶、堅果爵士、黃金曼特寧），可享中杯「免費升級」大杯優惠！即日起至5月12日，使用cama café APP「寄杯領取」功能購買指定大杯手沖精品咖啡（莓果女伶、堅果爵士、黃金曼特寧），享「買10送2」優惠；購買指定咖啡豆半磅（義式咖啡豆、莓果女伶咖啡豆）可享「買10送1」。
📌先喝道：玫瑰鮮奶茶「2杯99元」
先喝道母親節推出「愛你久久」優惠活動，購買兩杯英式玫瑰鮮奶茶（英式玫瑰拿鐵）只要99元！使用印度及斯里蘭卡莊園紅茶、加上玫瑰烘焙調配，獲比利時食品界米其林ITQI二星評鑑大獎。且即日起至5月12日，還打造「玫瑰花束貼紙」，凡購買任一飲品，皆可獲得獨家特製的「玫瑰花束貼紙」，以「愛之花」歌頌母愛。
📌蔦日子：新店開幕「第二杯半價」
蔦日子歡慶桃園內壢家樂福蔦巢門市開幕，5月10日青檸女朋友「第二杯半價」優惠，加了整顆A級檸檬及紅莓果茶，調和成粉紅色網美系手搖飲料，酸甜帶有莓果香氣。提醒大家，限到店購買，不適用電話訂購自取及外送；活動飲品需同調味同冰量；每人限定購買一組(2杯)；不適用蔦友卡。
蔦日子 內壢家樂福蔦巢
地址：桃園市中壢區中華路一段450號1樓（近美食區旁）
電話：03-4510311