勞動節買一送一！星巴克、萬波、茶湯會、珍煮丹、CoCo喝14家優惠

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5月1日勞動節星巴克「第二杯半價」優惠！5月1日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」從早到晚都優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克外送foodomo爽喝「買一送一」優惠！即日起至5月3日每週三至五限定好友分享，指定飲品「買一送一」爽喝半價。指定品項為「美式」兩杯特大杯優惠價125元（原價250元）、「那堤」兩杯特大杯優惠價150元（原價300元）、「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯特大杯優惠價185元（原價370元），相當於喝一杯咖啡才63元起、每杯都是百元有找，更不用説星冰樂只要93元！提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
📌萬波島嶼紅茶：波霸奶茶「8折優惠」
萬波迎接國際珍奶日，即日起至5月6日，加入LINE官方帳號並使用「你訂」領券，於即日起至5月10日可享「波霸奶茶8折優惠」。提醒大家，1張券僅可折扣1杯、2張券折扣2杯...以此類推；每位會員限領一次，最多2張；不限自取或外送；可同時累積會員點數。
📌茶湯會：第二件10元！台中開幕88折
茶湯會台中龍富店首見「新禪風Zen」品牌未來概念店，率先首發焙茶、咖啡凍系列新品及玫瑰乳酪貝果、雞胸肉蜂蜜芥末貝果、
茶湯會台中龍富店 資訊
地址：台中市南屯區龍富路三段567號1樓
電話：04-23805898
試營運時間：4月22日起10:30-19:30
正式開幕時間：5月2日10:00-20:00
📌珍煮丹：國際珍奶日「珍珠奶茶8折」
珍煮丹即日起至5月6日，你訂會員領券可享「珍珠奶茶8折」優惠，而且不限尺寸、不限自取或外送。提醒大家，每人領2張限時折扣券，使用至5月10日；不包含漢神巨蛋店。
📌CoCo都可：今21歲輕檸烏龍「第二杯0元」！4款手搖飲料「單杯45元」
51勞動節正好是CoCo都可週三好友日，21歲輕檸烏龍「第二杯0元」，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「21歲輕檸烏龍第二杯0元」優惠。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月1日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
提前慶祝母親節，5月4日至5月5日本週末爽喝4款手搖飲料「單杯45元」，優惠款有胖胖楊枝甘露(中)、纖細楊枝甘露(中)、芒果冰沙(大)、綠豆沙(大)，最多現省25元。提醒大家，透過官方LINE領券並於當天營業時間使用；商場/部分門市不販售，數量有限售完為止。
📌清心福全：熱賣款「現折5元」！Uber Eats外送「買一送一」
歡慶51勞動節，清心福全聯名推出Red Bull巨峰葡萄能量優多與果醋2款特調手搖飲料！即日起至5月4日，熱賣款「蜜桃凍紅茶、雙倍蜜桃鮮奶茶」，祭出大杯「現折5元」優惠；不適用於經由外送平台之消費，優惠不併用。並在外送平台Uber Eats限定清心福全優惠，雙倍茶凍綠茶、雙倍茶凍奶綠2款限定手搖飲料「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌功夫茶：「蜜桃胭脂紅茶」新上市！「買一送一」喝12天
功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」上市，清爽耐喝的果香調紅茶迎接夏日，5月1日至5月12日「蜜桃胭脂紅茶」全台門市「買一送一」！優惠從51勞動節爽喝到母親節。限到店每人限購2組；5月13日至5月31日買2杯新品免費送「Carol Meat聯名保冰袋」，超可愛又實用，限到店消費才有；各店數量有限，送完為止。
📌迷客夏：外送限定Uber Eats「買一送一」
迷客夏開喝葡萄初戀季，在外送平台Uber Eats上限定巨峰莓果啵啵、大正紅茶拿鐵「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌鮮茶道：香榭紅茶「買一送一」
鮮茶道勞動節香榭紅茶「買一送一」優惠！香榭紅茶喝得到花果香氣、滋味清爽明亮，消暑必喝。5月1日勞動節當日可享「買一送一」優惠，現省45元。提醒大家，每人每次限購兩組；優惠限到店現場購買；線上點餐、外送服務恕不適用。
📌可不可熟成紅茶：「免費加料」！7-11胭脂紅茶珍珠歐蕾「買一送一」
即日起至5月1日，7-11聯名可不可「胭脂紅茶珍珠歐蕾」爽喝「買一送一」優惠兩杯75元！可不可熟成紅茶即日起至5月6日，會員憑「任一可不可聯名環保杯」至門市消費任一飲品，即可享「免費加料」優惠！而且白玉、水玉、菓玉讓大家任選；加入熟成俱樂部K’lub會員點選「出乎玉料！珍的不用錢兌換券」優惠券即可掃描享免費加料服務。
📌日出茶太：新品「桃你歡心買一送一」喝3天
日出茶太5月1日起推出浪漫「桃你歡心」系列，開喝甜蜜果香結合茶香的清新初戀滋味，「蜜桃四季春」喝得到脆口啵啵，「蜜桃奶蓋冰沙」還加入果丁、Q嫩綠茶凍、海鹽奶蓋，滿足咀嚼控。日出茶太LINE會員5月1日至5月3日享「桃你歡心買一送一」，新加入會員並可獲得註冊禮「新品折20元券」乙張；5月6日、16日、26日「每逢6會員日」還可享「全品項飲品85折」優惠。
超可愛插畫家「小心臟Little Heart」還為日出茶太打造限量聯名商品，5月1日起LINE會員購買任一新品即可獲得「圓滾滾心型角色限定杯套」；5月16日至5月31日購買2杯新品即贈「L夾」乙個；5月20日當日，購買任2杯新品加碼贈送「聯名貼紙」乙張。
📌Mr.Wish：UberEats外送「買一送一」！2杯芒果季飲品「現折30元」
5月1日勞動節Mr.Wish APP會員獨家優惠，芒果季系列飲品(L)任選2杯「現折30元」。Mr.Wish在外送平台Uber Eats上也有限定優惠，鮮粒百香綠、香蘋紅茶都「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。即日起至5月6日迎接國際珍奶日，你訂平台限定「波霸珍珠鮮奶茶L第二杯6折」！即日起至5月6日領券、可使用至5月10日；一人領2張券，外送、自取皆適用。
📌再睡5分鐘：外送UberEats「奶蓋買一送一」
再睡5分鐘在外送平台Uber Eats上祭出限定優惠，聯名台灣壽司郎的sushi棉被深焙烏龍爽喝「買一送一」，wasabi奶蓋融合壽司郎的本釀造醬油，主打「喝的壽司」奇趣手搖飲料划算喝起來。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌七盞茶：高雄新店開幕全品項「買一送一」爽喝3天
國際珍奶日七盞茶歡慶左營曾子店開幕，4月30日至5月2日全品項「買一送一」爽喝3天。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動不含季節限定；每人每次限購兩組(共4杯)；優惠不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約。
七盞茶Seventea左營曾子店 資訊
地址：高雄市左營區曾子路531號
電話：07-345-3661
時間：週一至週日9:30-20:30