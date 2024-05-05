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母親節「買一送一」爽喝迷客夏、翰林、康青龍！CoCo楊枝甘露45元

▲母親節手搖飲料「買一送一」優惠！爽喝迷客夏、翰林、康青龍都「買一送一」！CoCo都可「楊枝甘露才45元」，可不可、珍煮丹、Mr.Wish珍奶共7家好康一次整理。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲母親節手搖飲料「買一送一」優惠！爽喝迷客夏、翰林、康青龍都「買一送一」！CoCo都可「楊枝甘露才45元」，可不可、珍煮丹、Mr.Wish珍奶共7家好康一次整理。（圖／翻攝自迷客夏FB）

記者蕭涵云/綜合報導

母親節手搖飲料「買一送一」優惠！爽喝迷客夏、翰林、康青龍都「買一送一」！CoCo都可提前喝母親節優惠「楊枝甘露才45元」，可不可熟成紅茶「免費加料」、珍煮丹「珍珠奶茶8折」、Mr.Wish珍奶「第二杯6折」，7家好康一次整理告訴你。

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📌迷客夏：轉轉樂抽「買一送一」！新店開幕優惠
迷客夏即日起至5月6日，高雄草衙店開幕優惠，到店臉書按讚追蹤/Google五星評論，即贈現金10元抵用券2張；加碼到店消費就能玩轉轉樂1次，有機會抽到特調飲品一杯，相當於「買一送一」，還有「5折優惠」、折價券等好禮。外送訂購滿100元，即贈現金10元折價券2張（可累贈）；迷點新會員外送免運費再享全單9折。

▲迷客夏高雄草衙店開幕優惠，轉轉樂抽「買一送一」。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏高雄草衙店開幕優惠，轉轉樂抽「買一送一」。（圖／迷客夏提供）
📌CoCo都可：母親節「單杯45元」
CoCo都可提前慶祝母親節，5月5日爽喝4款手搖飲料「單杯45元」，優惠款有胖胖楊枝甘露(中)、纖細楊枝甘露(中)、芒果冰沙(大)、綠豆沙(大)，最多現省25元。提醒大家，透過官方LINE領券並於當天營業時間使用；商場/部分門市不販售，數量有限售完為止。

▲CoCo都可、迷客夏、翰林茶館3大手搖飲料「奶茶買一送一」優惠！星巴克數位體驗抽獎「買一送一」喝到10月底。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可提前慶祝母親節，4款指定手搖飲料都「單杯45元」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌翰林茶館：東方美人「買一送一」
翰林茶館5月每週六日12:00-20:00，外帶特大杯「東方美人買一送一」！提醒大家，每人每次限購2組；桃園機場店、松山機場店；翰林鍋物-桃園華泰店、台中麗寶店不適用；優惠不併用。

▲228連假賺好康！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好康青龍「買1送1」、翰林茶館國宴珍奶「第2杯半價」、cama café「plantica花咖」現折10元、85度C大杯咖啡系列「買2送1」等8家咖啡、手搖飲優惠懶人包。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
▲翰林茶館東方美人「買一送一」。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
📌康青龍：Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」優惠，清爽軟嫩黑仙草加入清爽系茉莉綠茶或醇香奶茶都很對味，趁買一送一入手好划算；Uber One會員消費滿350元還有「再享85折」加碼好康。

▲康青龍Uber Eats嫩仙草「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍Uber Eats嫩仙草「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）
📌可不可熟成紅茶「免費加料」
可不可熟成紅茶即日起至5月6日，會員憑「任一可不可聯名環保杯」至門市消費任一飲品，即可享「免費加料」優惠！而且白玉、水玉、菓玉讓大家任選；加入熟成俱樂部K’lub會員點選「出乎玉料！珍的不用錢兌換券」優惠券即可掃描享免費加料服務。

▲可不可熟成紅茶全新推出「紅玉熟成與茉玉春蘋」2款手搖飲料，在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶「免費加料」好康。（圖／記者蕭涵云攝）
📌珍煮丹：領券「珍珠奶茶8折」
珍煮丹即日起至5月6日，你訂會員領券可享「珍珠奶茶8折」優惠，而且不限尺寸、不限自取或外送。提醒大家，每人領2張限時折扣券，使用至5月10日；不包含漢神巨蛋店。珍煮丹5月黑糖經GO杯加碼優惠，即日起12月31日，免費兌換黑糖經GO杯，同時購買「世界茶光譜系列L」任一杯，再享單杯「現折5元」優惠。提醒大家，黑糖經GO杯每月每帳號限兌換乙杯；優惠不併用。

▲珍煮丹4/1愚人節一日限定，「黑糖伴伴」一杯10元！當日購買任一飲品，可在杯身上看到有3款暖心語錄。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹領券「珍珠奶茶8折」，免費兌換黑糖經GO杯，同時購買「世界茶光譜系列L」任一杯「現折5元」。（圖／珍煮丹提供）
📌Mr.Wish：珍奶「第二杯6折」
Mr.Wish即日起至5月6日，你訂平台限定「波霸珍珠鮮奶茶L第二杯6折」！即日起至5月6日領券、可使用至5月10日；一人領2張券，外送、自取皆適用。

▲Mr.Wish買小焙烏龍系列「免費加波霸珍珠」。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish珍奶「第二杯6折」。（圖／Mr.Wish提供）

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