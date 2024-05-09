清原芋圓、七盞茶「買1送1」！CoCo母親節「特價30元」喝明星手搖

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幫大家挖出清原芋圓「買一送一」南北2家限店優惠！清原芋圓桃園新屋中華店遷移新址，歡慶三週年慶暨母親節推出優惠活動，5月11日懷舊綠豆沙「買一送一」、5月12日芋頭沙西米露「買一送一」，連續2天指定品項半價從上午10:00喝到晚間19:00。提醒大家，限到店消費，一人限購一組，外送及外送平台不適用；優惠不併用；加料需另行計價，不列入優惠中。
清原芋圓桃園新屋中華店 資訊
地址：桃園市新屋區中華路232-1號
電話：03-4971212
而台南永康清原大橋店也有獨家優惠，5月10日芋頭鮮奶露「第二杯半價」、5月11日雙芋冰嫩仙草凍「第二碗半價」，外送、來電自取、現場購買都有優惠；母親節當天5月12日則有「芋頭沙西米露買一送一」，到店消費還加碼贈送「百元抵用券」，只限來電自取及現場購買。提醒大家，每人限購兩組；優惠不併用。
台南永康清原大橋店 資訊
地址：台南市永康區東橋一路5號
電話：06-302-6663
📌七盞茶限店「買一送一」
中台灣的朋友也別傷心，七盞茶台中限店優惠來了，距離一中街夜市走路3分鐘的七盞茶台中北區三民店，歡慶開幕祭出獨家好康，出5月12日至5月14日七盞茗茶系列「買一送一」、5月15日至5月16日「碧玉奶綠77折」。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動只含指定系列；每人每次限購兩組(共4杯)；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約；優惠不併用；
七盞茶Seventea 台中北區三民店 資訊
地址：台中市北區三民路三段114號
電話：04-2225-2236
營業時間：週一至週四10:00-22:00、週五至週日10:00-23:00
📌CoCo都可母親節優惠！明星手搖30元、百香雙響炮特價40元
CoCo都可27歲生日慶遇上母親節，不只有街邊店還有芒果冰沙(大)優惠價45元（原價60元）；還祭出明星手搖下殺限時優惠，5月9日至5月12日，開喝清爽系咀嚼飲品「檸檬奇遇桔特價30元」、熱賣16年的「百香雙響炮特價40元」；全台各門市將可自選2天為限定飲品下殺超值優惠，出發喝優惠前，記得先到官方粉專或電話詢問。提醒大家，門市臨櫃、都可訂線上同步優惠(商場門市/部門門市不參與)。