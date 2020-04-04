玄彬因為韓劇《愛的迫降》人氣又再度爆升，尤其是他在劇中對孫藝珍的細心體貼，更讓許多女性觀眾得到「玄彬病」，事實上，他在現實生活中，還真是一個「女友傻瓜」，這從他接受採訪自爆初戀經過，就可以感受到他把女友照顧得無微不至。

玄彬在高中時就讀男校，已經是江南校區著名的臉讚校草，甚至還有粉絲後援會，成為各校女生之間的「公共財」，但他當時高冷、話又少，因此沒有女生敢接近。一回，和鄰校女生外出遊玩認識了初戀女友，玄彬坦言對她的第一印象是非常善良，且默默有了好感，後來在同學們的起鬨撮合下，兩人開始交往，約會了一年左右才分手。

玄彬透露自己是很會照顧女友的男朋友，只要對方隨口說的話都會記在心裡；譬如女友說想要什麼，之後就會買來當禮物送給她；女友想吃什麼，就會二話不說買來送到她家給她吃。他表示：「那時候，沒有比女友的笑容，更能讓我開心的事了！」簡直是名符其實的「女友傻瓜」。

玄彬也大方提起初吻時間點，那是發生在家門前，至於當時的刺激感，現在已經完全沒留下印象，他說：「我不知道她現在在做什麼，不過我想她會過得很好。」

玄彬出道17年來，只認愛過宋慧喬及姜素拉，每次的交往時間都相當短。他也曾在2004年剛出道第二年，透露自己跟女友分手4個月左右，是因為忙於彼此生活而慢慢疏遠，他說：「不能說不痛苦，分手總是會讓人心痛。」