從中國爆發的新冠肺炎疫情,過去幾週在歐美呈現爆發趨勢,連原本疫情看似有所趨緩的日本,都因確診人數大增而宣布進入緊急狀態。截至台灣時間 10 日清晨 7 點,全球已有至少 1587209 人感染、 94850 人因此死亡。疫情最嚴重的美國,確診人數比排名第 2及第 3 的西班牙、義大利還多上 3 倍,目前已有 456828 人確診、 16294 人病亡,其中紐約州連 3 日創下單日死亡人數最高。

紐約州政府公布的最新數據顯示,過去 24 小時,全州有 799 人死於新冠肺炎,使得該州累計死亡人數來到 7067 人。自本月 2 日以來,紐約州每天都有超過 500 人不治,近 3 天的死亡人數分別為 731、779、799 人,連續 3 天刷新單日死亡人數紀錄。

紐約州州長古莫( Andrew Cuomo )表示,紐約州連續 3 天死亡人數創新高,主要是因前幾週疫情最嚴重階段住院患者暴增,病情惡化插管治療數週後不治身亡。他先前曾形容,新冠肺炎所帶來的衝擊甚至超越了 2001 年的 911 事件,死者人數多到州政府需另外找殯葬業者處理後事。

不過,雖然紐約州的死亡人數連續 3 天創新高,但住院與重症患者人數則有明顯趨緩,顯示居家隔離的措施已開始收效。古莫呼籲州民,雖然疫情開始平緩,但仍應繼續遵循政府指引,在家進行居家隔離、保持社交距離等,勿造成任何防疫破口。

古莫並稱, 1918 年西班牙流感時先後有 3 波疫情,所以他不會太快下結論,認為疫情高峰就這麼過了:「這病毒從一開始就跑在我們前面,低估敵人很危險,我們不該再犯相同的錯」。

Our healthcare system has done a phenomenal job increasing capacity and saving lives.

Thanks to social distancing and NY on PAUSE we are flattening the curve.

But we must remain vigilant. #NewYorkTough

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 9, 2020