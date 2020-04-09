從中國爆發的新冠肺炎疫情，過去幾週在歐美呈現爆發趨勢，連原本疫情看似有所趨緩的日本，都因確診人數大增而宣布進入緊急狀態。截至台灣時間 10 日清晨 7 點，全球已有至少 1587209 人感染、 94850 人因此死亡。疫情最嚴重的美國，確診人數比排名第 2及第 3 的西班牙、義大利還多上 3 倍，目前已有 456828 人確診、 16294 人病亡，其中紐約州連 3 日創下單日死亡人數最高。

紐約州政府公布的最新數據顯示，過去 24 小時，全州有 799 人死於新冠肺炎，使得該州累計死亡人數來到 7067 人。自本月 2 日以來，紐約州每天都有超過 500 人不治，近 3 天的死亡人數分別為 731、779、799 人，連續 3 天刷新單日死亡人數紀錄。

紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo ）表示，紐約州連續 3 天死亡人數創新高，主要是因前幾週疫情最嚴重階段住院患者暴增，病情惡化插管治療數週後不治身亡。他先前曾形容，新冠肺炎所帶來的衝擊甚至超越了 2001 年的 911 事件，死者人數多到州政府需另外找殯葬業者處理後事。

不過，雖然紐約州的死亡人數連續 3 天創新高，但住院與重症患者人數則有明顯趨緩，顯示居家隔離的措施已開始收效。古莫呼籲州民，雖然疫情開始平緩，但仍應繼續遵循政府指引，在家進行居家隔離、保持社交距離等，勿造成任何防疫破口。

古莫並稱， 1918 年西班牙流感時先後有 3 波疫情，所以他不會太快下結論，認為疫情高峰就這麼過了：「這病毒從一開始就跑在我們前面，低估敵人很危險，我們不該再犯相同的錯」。

Our healthcare system has done a phenomenal job increasing capacity and saving lives. Thanks to social distancing and NY on PAUSE we are flattening the curve. But we must remain vigilant. #NewYorkTough — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 9, 2020

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。