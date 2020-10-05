Tag人物／美國博士研究民俗信仰30載　憶親身經歷皮皮挫

位於新莊的地藏庵，又名大眾廟，是康豹做深度田野的廟宇之一，當中最聞名的就是「告陰狀」，這是為了讓信徒有機會對神明訴苦的儀式，希望自己所遇到不公不義的事情，獲得伸張正義的機會。這整個過程也是康豹教授研究的一環，藉由這些過程，還有還願民眾的感謝狀，他可以知道這個地方的人口組成、仕紳權利以及人口活動範圍，間接將信仰活動數據化、科學化，為台灣近代史保留最珍貴的研究資料。
「進去廟裡那些人的表情，跟出來的表情，是完全兩個不同的表情。」告陰狀的儀式有許多步驟，其中最重要的一環就是由「筆生」代寫狀紙，這整個過程康豹形容就像是情感的「降溫」，民眾多數時候心中有苦難言、思緒混亂，而筆生正好是一個可以傾訴、梳理思緒的對象，多年的研究讓康豹對宗教儀式有更深一層的體會，台灣多元的民俗發展兼具心理撫慰、社會凝聚力等功能。
回顧在台定居30 餘年，康豹認為台灣是個非常友善的地方，或許是地理位置造就的島嶼文化，使得台灣人不排斥接受外來人種和新事物，即使是一個外國人到台灣各地做田野，即使語言不通、相貌不同，多數時候他都是被接納、包容的，這種歸屬感讓他體悟到華人所說的「緣分」，就是牽引著他從美國一路來到台灣的力量。
【Tag人物小檔案】
姓名：康豹/Paul R. Katz
年紀：59歲
在台定居：35年
專業領域：中國宗教社會史，台灣宗教社會史，中國道教史
工作經歷：
中正大學歷史所副教授(1991-1993)
中研院史語所訪問學人(1993-1995)
中央大學歷史所副教授(1995-1999)
中央大學歷史所教授(1999-2002)