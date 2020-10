廣編／NISSAN ALL NEW SENTRA　73.9萬元起正式上市

NISSAN ALL NEW SENTRA 新世代獵駕以嶄新野性魅力外型、媲美豪華車款的質感內裝、全車規標配ICC智慧型全速域定速控制系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、IEB/P-IEB車輛/行人防追撞緊急煞車系統與LDP車道偏離預防系統等NIM主動安全配備外,更有同級最佳17.7KM/L油耗表現,自9月17日起展開預售活動以來,廣受市場好評,預售訂單已創下1,500張佳績。裕隆日產汽車誠摯感謝全體消費者的支持與肯定,今(6)日宣布ALL NEW SENTRA以超值售價73.9萬元起正式在台上市,敬邀所有車主一同體驗新世代獵駕野性魅力。

新世代獵駕 敢獵才夠型

ALL NEW SENTRA 承襲NISSAN家族V-Motion 2.0鍍鉻水箱護罩,車身以八道肌理線條顛覆傳統房車設計,雙色類敞篷車頂設計搭配豪華房車1.254寬高比,打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身,呈現侵略帥氣的獵駕外型;鷹式LED陣列式頭燈和狩痕雙色切削式鋁圈,更顯野性魅力。內裝方面,搭配NISSAN一貫舒適的3D Relax紓壓皮椅、源自GT-R設計的跑格三環式出風口和同級最大9吋X-Media V智慧影音多媒體系統,營造出媲美豪華房車質感與科技感。





同級唯一 敢給才夠型





除了內外裝全面進化,ALL NEW SENTRA全面標配NIM智行科技主動安全配備,全車規皆搭載同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統,透過車輛前側雷達感知器監控前車與前前車,為駕駛爭取更多反應時間;尊爵智駕版更擁有同級唯一EAPM油門誤踩緊急輔助系統,低速(時速15km/h以下)進行停車時,若行進方向有大於車輛寬度與高度的障礙物,車主未踩煞車踏板,甚至誤踏油門踏板,即發出警示聲並協助煞車,降低意外發生風險。座艙內同級唯一無需傳輸線即可無線連接Apple CarPlay,提供更便利的影音享受,尊爵智駕版更配有同級唯一I-KEY遙控啟動(REMOTE ENGINE START遙控預先啟動引擎),可預先發動車輛,調節車室溫度,車主上車即能展開舒適旅程。





同級最強 敢證明才夠型





NISSAN ALL NEW SENTRA 擁有媲美GT-R超跑級風阻係數0.26Cd,同級最強油耗表現17.7Km/L,搭配智慧主動式進氣啟閉系統,維持引擎最佳溫度。全新1.6G第三代HR16K2引擎,完美移植GT-R鏡面熔射缸孔技術,將1.6L的動力提升至直逼1.8L~2.0L的引擎表現。全新第五代X-CVT變速箱,加入新一代輔助齒輪機構,達到世界第一的8.7變速比,同時進行鋼帶特殊強化、提升帶輪鋼性、加強溝槽間隙密合,大幅提升耐用度。ALL NEW SENTRA在性能及節能表現上皆十分亮眼,2,712mm軸距大器座艙和3D Relax紓壓皮椅提供最舒適的乘坐享受外,560L同級最大後行李廂空間和6/4分離座椅,更讓車主能靈活運用空間。





創新亮點 敢突破才夠型





NISSAN新一代造車技術CMF-C平台工藝,成就全新駕馭快感,提升操控指向性精準度,低重心寬車身的設計則提升視野開闊性、並能大幅提升車身穩定度及動態性能。ALL NEW SENTRA車體核心骨架採用UHSS超高剛性鋼材打造,運用熱沖壓技術,採用錳硼鋼最高剛性達1,500Mpa,UHSS比例28.2%、AHSS比例43.1%,強化車體結構,守護車主安全。





此次NISSAN更導入AR擴增實境賞車新體驗,體驗新車不再受限於空間,任何地方都是最好的展示據點。相較平面型錄,顧客透過AR技術,彷彿實車在前,可任意觀看車款任一角度的外觀細節,並能模擬行車發生情境,展演全速域ICC、PFCW及EAPM等智行科技,讓賞車過程更添樂趣且更加便利。





帥先入主ALL NEW SENTRA 限時升級優惠

裕隆日產表示,為感謝所有支持熱愛NISSAN的車主,ALL NEW SENTRA自即日起至10月30日止,下訂ALL NEW SENTRA「尊爵版」車規僅需加價10,000元,便可帥先升級「尊爵智駕版」車規價值26,000元;入主任一車規,即送價值24,900元的「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」,裕隆日產誠摯歡迎消費者親臨全國NISSAN展示中心,敬邀消費者帥先入主新世代獵駕。